«Коммерсант» и ТАСС сообщили о готовности Москвы ввести «жесткие штрафные санкции» против YouTube в ответ на блокировку RT в Германии

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Российские власти разработали ответные меры в связи с воспрепятствованием работе телеканала RT DE «со стороны властей Германии и американских цифровых монополий». Об этом сообщил источник «Коммерсанта» в госстуктурах РФ. Также это подтвердил неназванный собеседник ТАСС в правительстве.

В список ответных мер, по версии «Коммерсанта», вошли такие:

ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ;

«жесткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube;

лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ.

Аналогичный список привел ТАСС.

«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с „государственным статусом“ телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», — заявил источник «Коммерсанта».

В сентябре 2021 года видеохостинг YouTube навсегда удалил аккаунты двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR). В Google это объяснили нарушением правил о ложной информации про коронавирус.

В декабре был запущен новый ютьюб-канал RT DE — RT auf Sendung. Но и его удалили за попытку обойти ранее наложенные ограничения. После этого Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам RT, пригрозив блокировкой YouTube.

В конце декабря Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Брандербург отключил RT DE от своей платформы. В правительстве ФРГ отрицали причастность властей к проблемам канала.

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