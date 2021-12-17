Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой за удаление канала немецкого RT

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Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованиями снять ограничения с немецкоязычного ютьюб-канала RT auf Sendung, заблокированного сразу после начала вещания, и объяснить причины блокировки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор назвал действия видеохостинга YouTube «актом цензуры», которая, как отмечает регулятор, запрещена Конституцией РФ. По данным ведомства, с начала 2020 года YouTube 25 раз ограничивал доступ к российским СМИ и их материалам, чаще других под блокировку попадал RT.

По российскому законодательству, напомнил регулятор, сайт могут признать причастным к нарушениям прав и свобод человека, включить в специальный реестр и выписать ему предупреждение Роскомнадзора. «В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения, законом предусмотрены меры частичного или полного ограничения доступа, а также административная ответственность», — говорится в сообщении.

В конце сентября YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR). В Google объяснили удаление каналов нарушением условий использования видеосервиса. В частности, платформа приостановила право RT DE на публикацию видео за загрузку контента, нарушающего правила о ложной информации о COVID-19. По словам представителя Google, владельцы канала попытались обойти ограничения, используя другой канал, после чего они оба были закрыты.

Комментируя ситуацию, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что «очень ждет», что в России запретят Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. «Я уже молчу про санкции к самому ютьюбу», — написала она. МИД России пригрозил ответными мерами видеохостингу и немецким СМИ.

16 декабря на YouTube появился новый канал RT DE — RT auf Sendung, созданный для трансляции немецкого вещания RT. Видеохостинг удалил его в тот же день за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений. В пресс-службе Google пояснили, что владелец удаленного канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы на YouTube.

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