МИД России пригрозил YouTube и немецким СМИ «ответными мерами» после удаления ютьюб-каналов немецкой редакции RT

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Министерство иностранных дел России предложит «компетентным ведомствам» принять «ответные меры» в отношении видеохостинга YouTube и немецких СМИ после удаления двух ютьюб-каналов немецкой версии RT. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Ведомство назвало действия YouTube «актом беспрецедентной информационной агрессии» и выразило уверенность, что видеохостинг совершил их «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ».

Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации.

МИД отметил, что у удаленных ютьюб-каналов была «700-тысячная немецкоязычная аудитория» и что они подверглись блокировке в Международный день всеобщего доступа к информации.

С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым.

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) без возможности восстановления.

Корпорация Google, которой принадлежит YouTube, объяснила это тем, что каналы распространяли ложную информации о COVID-19. При этом второй канал использовался для обхода ограничений на первом, заявили в Google.

Глава RT Маргарита Симоньян назвала произошедшее «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия» и потребовала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с ютьюб-каналов немецкой редакции RT, пригрозив, что в противном случае корпорация получит штраф в миллион рублей.

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