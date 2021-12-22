В Европе отключили спутниковое вещание немецкоязычного телеканала RT. Лавров не исключил ответных мер

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Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Брандербург (MABB) отключил от своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, который вещает из студии в Москве. Об этом сообщила пресс-служба RT.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — говорится в сообщении.

Телеканал будет обжаловать это решение в судебном порядке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал снятие RT DE с вещания в Европе дискриминацией российских СМИ, которая наблюдается многие годы. По его словам, «если эта неприемлемая ситуация продолжится», Россия будет вынуждена отвечать. «Готовим ответ немцам. Очень надеюсь, что в этот раз он действительно будет», — написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

В сентябре YouTube удалил без возможности восстановления аккаунты двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR). В Google объяснили это нарушением условий использования видеосервиса.

16 декабря на площадке запустили новый канал RT DE — RT auf Sendung, но и он был удален за попытку обойти ранее наложенные ограничения. После этого Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу RT, пригрозив блокировкой YouTube.

17 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала, который заподозрили в нарушении правил вещания на территории Германии из-за отсутствия лицензии от MABB. В самом RT DE заявили, что получили разрешение на кабельное и спутниковое вещание в Сербии, которое, по мнению канала, в соответсвии с ЕСТТ позволяет ему вести трансляции в Германии.

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