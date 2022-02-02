МИД России заявил о переходе к ответным мерам против YouTube и немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE в Германии

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Власти России приступят к реализации «ответных мер» в отношении аккредитованных в стране немецких СМИ после того, как в Германии запретили вещание немецкоязычного телеканала RT DE. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа РФ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынеcла предписание о прекращении спутникового и иного вещания канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал разрешение на вещание.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что у RT DE есть «все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы». Российский МИД уточнил, что канал получил лицензию на спутниковое вещание в Сербии.

Ведомство назвало решение немецкого регулятора «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

О каких интернет-посредниках идет речь, в заявлении МИДа не указано. По всей видимости, речь идет про видеохостинг YouTube, который в 2021 году навсегда удалил несколько аккаунтов, связанных с RT DE. В Google это объясняли нарушением правил о ложной информации про коронавирус.

На прошлой неделе источники «Коммерсанта» и ТАСС заявили, что российские власти разработали ответные меры в связи с помехами работе телеканала RT DE. Список этих мер включал ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении YouTube и лишение каналов DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание в РФ.

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