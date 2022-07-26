Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Фракция «Справедливая Россия — За правду» разработала законопроект, устанавливающий порядок признания иностранных государств «террористическими» или «спонсорами терроризма». С документом ознакомились РИА Новости, в базе данных Госдумы на момент написания заметки он не был опубликован.

Как утверждает агентство, в законопроекте прямо прописано, что к «террористическим государствам» будет отнесена Украина.

В свою очередь «государством-спонсором терроризма» будет признаваться страна, поставляющая в «террористическое государство» продукцию военного назначения, сказано в законопроекте.

Составлять перечень таких государств предложено правительству РФ.

С «террористическими государствами» Россия будет разрывать или приостанавливать дипломатические отношения, а их имущество конфисковывать для возмещения ущерба пострадавшим от их деятельности, говорится в тексте проекта.

Главные новости дня

Война Сто пятьдесят третий день

Главные новости дня

Война Сто пятьдесят третий день