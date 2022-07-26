«Справедливая Россия» предложила объявить Украину «террористическим государством», а тех, кто поставляет ей оружие, — «спонсорами терроризма»
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Фракция «Справедливая Россия — За правду» разработала законопроект, устанавливающий порядок признания иностранных государств «террористическими» или «спонсорами терроризма». С документом ознакомились РИА Новости, в базе данных Госдумы на момент написания заметки он не был опубликован.
Как утверждает агентство, в законопроекте прямо прописано, что к «террористическим государствам» будет отнесена Украина.
В свою очередь «государством-спонсором терроризма» будет признаваться страна, поставляющая в «террористическое государство» продукцию военного назначения, сказано в законопроекте.
Составлять перечень таких государств предложено правительству РФ.
С «террористическими государствами» Россия будет разрывать или приостанавливать дипломатические отношения, а их имущество конфисковывать для возмещения ущерба пострадавшим от их деятельности, говорится в тексте проекта.