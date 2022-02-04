Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве

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Телерадиокомпания Deutsche Welle официально объявила о закрытии своего бюро в Москве.

До конца дня сотрудники должны сдать свои аккредитации. Deutsche Welle пообещала оспорить в суде требование властей России о закрытии корпункта.

МИД РФ потребовал от Deutsche Welle прекратить деятельность на территории России 3 февраля. Это было названо «первым этапом ответных мер» на запрет вещания телеканала RT DE в Германии, о котором объявили за день до этого.

Источники «Коммерсанта» и ТАСС сообщали, что в список ответных мер, помимо запрета DW, входят ограничение на рекламу немецких компаний в российских онлайн-СМИ и «жесткие штрафные санкции» против YouTube

Борьба RT в Германии Когда YouTube закрыл немецкие каналы RT — МИД России назвал это «планом „Инфобарбаросса“». История успеха и провала российской пропаганды в Германии

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