Deutsche Welle возобновила радиовещание на русском языке

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Немецкая медиакомпания с 1 июля возобновила вещание на средних волнах, которое можно принимать в России и Беларуси.

«Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле - это радиоверсии телепередач „DW Новости“ и „В самую точку“», — говорится на сайте медиакомпании.

Как отмечается в сообщении, радиовещание Deutsche Welle на средних волнах — совместный проект с . Его программы будут выходить в эфир на тех же частотах до полуночи по московскому времени. СМИ будут транслировать свои передачи из Вильнюса.

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МИД РФ потребовал от Deutsche Welle прекратить деятельность на территории России 3 февраля. Это было названо «первым этапом ответных мер» на запрет вещания телеканала RT DE в Германии, о котором объявили за день до этого. 4 февраля телерадиокомпания официально объявила о закрытии своего бюро в Москве.

В начале марта сайт Deutsche Welle был заблокирован в России за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Аналогичным санкциям подверглись сайты других независимых и иностранных СМИ, а также соцсети и ресурсы общественных организаций.

28 марта Минюст России объявил немецкую телерадиокомпанию «иностранным агентом».

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