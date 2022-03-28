Минюст объявил Deutsche Wellе «иностранным агентом»
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Минюст России внес немецкую телерадиокомпанию Deutsche Wellе в реестр СМИ — «иностранных агентов».
Соответствующая запись появилась в реестре Минюста днем 28 марта.
4 марта сайт Deutsche Welle был заблокирован в России за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
В начале февраля МИД РФ объявил об отзыве аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрытии корреспондентского пункта компании в России, а также о прекращении ее спутникового вещания. Это позиционировалось как ответ на ограничительные меры Германии в отношении RT.