«Они не рассчитывают, что оттуда кто-то вернется» «Верстка» рассказала, как жена заключенного помешала ЧВК Вагнера завербовать ее мужа для участия в войне

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Юрий Тутов / ТАСС

В начале июля 2022 года в СМИ стали появляться сообщения, что ЧВК Вагнера вербует российских заключенных для участия в войне в Украине. Эта кампания быстро набирала обороты и, по данным издания «Верстка» и фонда , к середине августа представители ЧВК побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Вербовщики предлагали заключенным отправиться воевать, за что обещали зарплату в размере 200 тысяч рублей и помилование через полгода. «Верстка» пишет, что в большинстве колоний около 20% осуждённых согласились на предложение ЧВК. В то же время в одной колонии («Верстка» не указывает, какой именно) вербовка провалилась — жена заключенного, согласившегося отправиться на фронт, написала шесть жалоб в разные инстанции с требованием объяснить законность происходящего. В итоге региональное управление ФСИН начало проверку колонии.

Муж Ирины (имя женщины изменено из соображений безопасности), отбывающий наказание в колонии, рассказал ей в середине августа, что в колонию приехали представители ЧВК Вагнера. Они предложили заключенным отправиться воевать в Украину, пообещав впоследствии снять с них судимость. Сначала Ирине это предложение показалось интересным, но через некоторое время она решила узнать, что такое ЧВК Вагнера.

Нашла требования, которые они предъявляют к своим солдатам. Там было отсутствие судимости. Естественно, это первое, что меня удивило. Еще наткнулась на интервью бывшего вагнеровца, который сказал, что там нормальных-то бойцов не жалеют, — что говорить о тех, кто отсидел? Еще в интервью тот человек сказал, что каждый третий у «Вагнера» — «груз 200». После этого я начала еще больше переживать.

Ирина боялась за жизнь и здоровье мужа, но также ее беспокоило, что его могут обмануть и вернуть в колонию после окончания контракта. Помимо этого, она прочитала, что ЧВК не имеет права нанимать осужденных. На следующий день Ирина связалась с бывшим адвокатом супруга, чтобы узнать, законна ли процедура вербовки заключенных на фронт в рядах ЧВК. Адвокат подтвердил ее опасения, заверив женщину, что происходящее противоправно.

Он посоветовал мне написать «веерную» жалобу сразу в несколько организаций. Я указала там администрацию президента, территориальный орган УФСИН, региональную прокуратуру, Общественную наблюдательную комиссию и аппарат уполномоченного по правам человека. Также отдельно написала в Совет по правам человека при президенте.

В своих жалобах Ирина подчеркнула, что в настоящий момент нет никаких оснований, чтобы ее супруг отсутствовал на территории колонии, и попросила не допустить его незаконной отправки на фронт.

Через несколько дней с Ириной связался председатель Общественной наблюдательной комиссии и сказал, что в колонию направят проверку, в которой он примет непосредственное участие.

Спустя еще три дня Ирине позвонил ее муж. Он рассказал, что в колонию приходили с проверкой. Группа проверяющих состояла из представителя колонии, сотрудника УФСИН и члена ОНК. После разбирательства муж Ирины отказался от отправки на фронт и сообщил ей, что заключенные «все на местах и никто никуда не едет».

Несмотря на то, что официальных ответов на свои жалобы Ирина так и не получила, она считает, что у нее получилось остановить незаконную вербовку заключенных. При этом она отмечает, что если бы процесс набора был более прозрачным, а последствия не вызывали таких сомнений, то она бы поддержала мужа.

Если бы шла речь о том, что это будет контракт с министерством обороны, по закону, по госинициативе, и муж не будет снова втянут в нарушение закона, мы бы согласились, и он бы туда поехал. У нас отказ был только из-за того, что все это мероприятие абсолютно противоправное. Сейчас они, видимо, не очень рассчитывают, что оттуда кто-то вернется. Но все-таки кто-то же вернется. Не может быть такого, что тысяча человек туда уехали и все погибли. Так просто не бывает.

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«Деньги, амнистия и снятие судимости неважны» «Медиазона» поговорила с заключенным, согласившимся поехать на войну в составе ЧВК Вагнера

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