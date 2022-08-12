«Деньги, амнистия и снятие судимости неважны» «Медиазона» поговорила с заключенным, согласившимся поехать на войну в составе ЧВК Вагнера

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Сергей Фадеичев / ТАСС

опубликовала монолог заключенного из ярославской ИК-2, который решил отправиться на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера. Издание не раскрывает имени и возраста осужденного, сообщая лишь, что он должен был провести в колонии более пяти лет.

Заключенный рассказал, что согласился пойти воевать после агитации, которую лично провел в колонии 1 августа предприниматель Евгений Пригожин (его считают владельцем ЧВК Вагнера). По его словам, бизнесмен убеждал заключенных, что шанс попасть на войну у них «бывает только один раз в 80 лет», а приказ набирать добровольцев из мест лишения свободы отдал президент РФ.

Желающим вступить в военную компанию пообещали зарплату в 100 тысяч в месяц и такого же размера премию. Через полгода участия в боевых действиях можно получить амнистию и вернуться домой, либо подписать новый контракт с ЧВК, рассказал собеседник «Медиазоны».

Меня мотивировало, чтоб туда поехать, это чтоб детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Если бы был на свободе, я тоже поехал бы… Я не боюсь пулю схлопотать. Погибнуть не боюсь. Как-то я не переживаю. Я, тем более, с родителями пообщался. Меня все одобрили, что я поеду туда.

По словам заключенного, после встречи с Пригожиным в ЧВК записались сразу 300 осужденных, однако половину из них отсеяли из-за возраста или отсутствия паспорта. Со всеми добровольцами также провели личные беседы и проверили на полиграфе.

Имени человека, с которым общался, точно не помню. Он поинтересовался: фамилия, имя, отчество. Я сказал дату рождения, статью. Он говорит: «Почему ты хочешь ехать?». Я такой: «Не могу смотреть на то, что по телевизору показывают». Он говорит: «У тебя есть, кто там воюет?». Я такой: «Да, у меня там друзья воюют, родственники дальние, брат был младший. Много чего рассказали мне». Он сказал: «Принят, увидимся».

Заключенных, вступивших в ряды ЧВК Вагнера, предупредили, что дезертирство, мародерство, употребление наркотиков и спиртного наказывается расстрелом. Также у них поинтересовались, что они собираются делать, если попадут в украинский плен. «Я сказал напрямую: подорву себя, вот и все. Или пулю в голову всажу, живым я точно не сдамся», — рассказал осужденный.

По его словам, в ближайшее время добровольцев отправят в Ростов, там с ними заключат контракт и проведут двухнедельный курс молодого бойца, а затем дислоцируют в Украину в штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

13 июля «Медуза» выпустила расследование о российских наемниках на войне в Украине. В нем говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, владельцем которой называют Евгения Пригожина, отправились в Украину в конце марта, в результате набора, организованного Минобороны РФ. Их участие в боях в Донбассе было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью Владимира Путина и даже получил звезду Героя России.

Сразу после этого Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой, а также признать «Медузу» «нежелательной организацией». В это же время в прессе стали появляться публикации о том, что ЧВК Вагнера активно вербует заключенных для участия в войне в Украине.

Почитайте наше расследование целиком

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине

Почитайте наше расследование целиком

Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК Вагнера на фронт помогла Пригожину наладить отношения с Путиным — и что такое «собянинский полк». Расследование «Медузы» о наемниках на войне в Украине