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В электронной базе Роспатента появились заявки на регистрацию названий для сети кофеен Starbucks, которую купили ресторатор , рэпер Тимур Юнусов ( ) и холдинговая компания сенатора Арсена Канокова.

Как пишет РБК, личные данные заявителя совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Антона Пинского.

Заявки, датированные 9 августа, поданы на три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Какой вариант будет выбран, пока неизвестно.

Кофейни Starbucks появились в России в 2007 году. По состоянию на середину февраля 2022 года, у Starbucks было 130 кофеен в российских городах. После вторжения России в Украину Starbucks приостановила работу на российском рынке, а в конце мая объявила об уходе из России.

30 июля Тимати объявил, что сделка по покупке сети завершена. По условиями сделки, денежные параметры которой не раскрывались, новые владельцы не могут использовать бренд Starbucks. В начале августа Пинский говорил, что новое название сети кофеен планируют сделать максимально похожим на прежнее и что у совладельцев есть два основных варианта — Starbox и Stars.