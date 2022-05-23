Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе с российского рынка

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Starbucks прекращает работу в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Бренд больше не будет представлен на российском рынке, заявили в Starbucks, добавив, что компания продолжит оказывать поддержку 2 тысячам сотрудникам в России, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

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По состоянию на середину февраля в России было 130 кофеен Starbucks, первая из них открылась в 2007 году.

Starbucks, как и многие другие компании, после начала вторжения России в Украину объявила о приостановке работы на российском рынке.

С 10 марта кофейни Starbucks в России не работали, поставки продукции под этим брендом в РФ были остановлены.

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