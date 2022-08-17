США еще в октябре 2021 года поняли, что Россия собирается напасть на Украину. Вот как они пытались этому помешать The Washington Post выпустила огромный текст о «дороге к войне». Мы его пересказали

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Спутниковый снимок российских войск в Смоленской области. 5 декабря 2021 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Власти США пришли к выводу, что Россия собирается напасть на Украину, примерно за пять месяцев до начала войны. Пытаясь этому помешать, Белый дом пошел на необычный шаг и рассекретил свои разведданные о готовящемся вторжении. Однако эти прогнозы встретили со скепсисом как в Европе, так и в самой Украине. Американское издание The Washington Post (WP) выпустило большой материал о том, как США узнали о подготовке России к нападению на Украину и как реагировали на это, пытаясь и помешать планам Владимира Путина, и избежать прямого военного столкновения с Россией. Материал основан на интервью с более чем 30 официальными лицами из США, Украины и стран ЕС, а также с чиновниками блока НАТО.

Как власти США поняли, что Россия хочет захватить Украину. И каким был план захвата

В октябре 2021 года в Белом доме прошло совещание, посвященное скоплению российских войск у границ Украины. На нем присутствовали президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, их советники по национальной безопасности, представители военного командования и руководители спецслужб США. Они представили Байдену спутниковые снимки, перехваченные переговоры, донесения агентов и другие свидетельства того, что Россия не просто блефует, а действительно планирует напасть на Украину.

Согласно разведданым, Россия планировала вторгнуться зимой (танкам легче двигаться по промерзшей почве) одновременно с нескольких направлений, захватить Киев в течение трех-четырех дней (при необходимости убив президента Украины Владимира Зеленского) и установить там марионеточное правительство. Спустя считанные недели от Украины должна была остаться только часть территории на западе, где, по мнению президента России Владимира Путина, «живут неисправимые неонацисты-русофобы», пишет WP.

В США выяснили, что Путин тратит деньги на армию в ущерб борьбе с пандемией. И что он считает Запад ослабленным

Американская разведка знала не только о расположении российских войск и стратегии российской армии, но и, например, о том, что Путин резко увеличил военные расходы в ущерб другим — в том числе в ущерб борьбе с последствиями пандемии. Это говорило о том, что он всерьез готовится к войне, а не просто угрожает, как в апреле 2021 года, когда российские войска сначала собрались у украинских границ, а потом отошли от них. Вскоре после этого, в июне 2021-го, Байден и Путин провели встречу в Женеве и описали ее результаты как конструктивные. На тот момент напряжение вокруг Украины уже росло, но в США считали, что его можно снизить. К концу лета это мнение изменилось.

В пользу того, что его надо изменить, говорили не только данные о российской армии, но и выводы о личности самого Путина. WP передает заключения американских аналитиков о его картине мира в тот момент примерно так: он зациклен на Украине и считает ее отторгнутой частью России, которую необходимо вернуть; из-за сближения Украины с Западом окно для ее возврата закрывается; Запад разобщен и ослаблен (Европа занята борьбой с последствиями пандемии, а США уязвлены позорным выводом войск из Афганистана и в ближайшее время не захотят ввязываться в новые войны); все это заставляет рискнуть.

США предупредили об угрозе масштабной войны союзников по НАТО и Украину. И там, и там нашлись те, кто в это не поверил

Выслушав мнения членов своей команды о том, что Россия собирается напасть на Украину, Байден поручил действовать в двух направлениях — проинформировать Украину и союзников по НАТО об ожидаемом конфликте и предупредить Россию о его последствиях. В начале ноября в Москву прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс, который в 2005-2008 годах был американским послом в России и имел самые прямые контакты с Путиным из всех членов администрации Байдена.

Бернс поговорил с российским президентом по телефону из офиса его помощника Юрия Ушакова. Путин, который тогда был в Сочи, повторил свои претензии насчет расширения НАТО, пренебрежительно отозвался о Зеленском и не стал отрицать американские разведданные. При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, с которым Бернс встретился позднее, казалось, был удивлен тем, что директор ЦРУ приехал к нему с предостережением относительно вторжения в Украину. После визита в Москву Бернс решил, что Путин еще не принял окончательного решения, но это его не успокоило. «Степень моих опасений только выросла», — цитирует Бернса WP.

Общаться с союзниками по НАТО отправилась директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. В середине ноября в Брюсселе она поделилась с ними частью американских разведданных. Члены НАТО разделились на три лагеря. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, сочли, что Путин блефует; кроме того, они американским разведданным. Страны Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к НАТО относительно недавно, решили, что российская агрессия если и будет, то ограниченная. Только Великобритания и страны Балтии действительно поверили в возможность полномасштабного вторжения.

Опасаясь утечек, власти США стараются не раскрывать источники своих разведданных даже союзникам по НАТО. Не раскрыли они все карты и властям Украины. В ноябре, когда Бернс беседовал с Путиным, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Зеленским и проинформировал его о планах России. Президент Украины отнесся к этому серьезно. Но в дальнейшем, отвечая на вопросы журналистов о планах России напасть на Украину, Зеленский скорее пытался успокоить волнение. Позднее его будут обвинять в том, что он недооценил угрозу, а сам он скажет, что не хотел раздувать панику.

Как силы территориальной обороны Украины готовились к войне

В Украине идет набор в добровольческие силы. Посмотрите, как они готовятся к вторжению российских войск. Фотографии

Как силы территориальной обороны Украины готовились к войне

В Украине идет набор в добровольческие силы. Посмотрите, как они готовятся к вторжению российских войск. Фотографии

Кроме того, США дали украинцам мало доказательств. Менее чем через две недели после встречи Зеленского и Блинкена министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетили Госдепартамент, где высокопоставленный американский чиновник встретил их с улыбкой и словами: «Ребята, ройте окопы!» Когда они улыбнулись в ответ, он сказал: «Я серьезно. Начинайте рыть окопы… На вас нападут. Масштабная атака, и к ней нужно подготовиться». «Мы спросили подробности; их не было», — рассказал Кулеба WP. По его словам, более полную информацию Киев получил лишь за четыре или пять дней до начала войны.

США и Россия обсуждали гарантии безопасности. Но в Вашингтоне считали, что Москве на самом деле не нужны эти переговоры

Политики в Западной Европе (да и в самой Украине) всерьез не верили, что Россия решится на полномасштабное вторжение. Германия и Франция пытались договориться мирно. В Белом доме не отказывались от переговоров, но, по словам источников WP, считали, что России они на самом деле не нужны. Одновременно США открыто наращивали свое военное присутствие в Европе и поставляли оружие Украине. И в Киеве, и в Вашингтоне некоторые считали, что при полномасштабной войне этих поставок будет недостаточно. Но в США хотели избежать прямого конфликта с Россией. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил WP, что не собирается «извиняться за это».

Кроме того, с декабря США начали оглашать свои разведданные о планах России. Это было необычно, но в в Белом доме пытались заставить Путина отказаться от войны или хотя бы ограничить его возможности для дезинформации. В частности, США сообщили, что во вторжении в Украину могут участвовать 175 тысяч российских солдат и что предлогом для этого вторжения может стать фейковое видео. А Великобритания рассказала подробности о марионеточном правительстве, которое Россия якобы хотела привести к власти в Украине. WP делает вывод, что все эти заявления сработали — внимание всего мира оказалось приковано к российским войскам у украинских границ.

Зеленскому рассказали, что атака на Киев начнется с высадки в Гостомеле. И предложили покинуть Киев (что он ответил, вы знаете)

У России было больше оружия и техники. Кроме того, у властей США были сомнения в молодом украинском президенте. Они считали, что Киев падет — может быть, не так быстро, как рассчитывает Россия, но падет.

12 января директор ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев. Он раскрыл Зеленскому ключевую деталь российского плана — что атака на Киев начнется с высадки на аэродроме в Гостомеле, который способен принимать крупные военно-транспортные самолеты. В какой-то момент Зеленский спросил Бернса, грозит ли опасность ему лично и его семье. Ответ был — да. Американская разведка предполагала, что люди, которым приказали убить украинского президента, могли уже быть в Киеве. Тем не менее, Зеленский не стал покидать столицу или перевозить правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. 19 января 2022 года Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

19 января в Киеве побывал глава Госдепартамента Энтони Блинкен, который повторил опасения относительно планов Москвы свергнуть украинское правительство. При этом, как подчеркнул Блинкен, Белый дом не призывал Зеленского покинуть Киев. Ему предложили подумать, как обеспечить «непрерывность работы» властей, и пообещали поддержку, что бы он ни решил. Среди вариантов было остаться в Киеве, перебраться на запад Украины или в Польшу. Зеленский ответил, что не уедет из Киева. «Если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», — позже объяснял он свои мотивы WP.

Министр обороны Великобритании пригрозил Сергею Шойгу санкциями за вторжение. Тот ответил, что россияне «умеют страдать как никто»

21 января Блинкен встретился в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча получилась непродуктивной: Блинкен в очередной раз рассказал о последствиях возможного вторжения в Украину, Лавров — о претензиях России к НАТО. Когда члены делегаций обеих стран уже начали уходить, Блинкен попросил Лаврова побеседовать наедине. Госсекретарь США снова заговорил про Украину и спросил российского коллегу: «Сергей, чего вы действительно пытаетесь добиться?» Лавров ничего не ответил и вышел.

11 февраля в Москве прошла встреча министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу. Речь снова шла об Украине. Уоллес сказал, что украинцы будут сопротивляться вторжению. Шойгу ответил, что его мать родом из Украины и что «это все части одной страны». Уоллес пригрозил санкциями. Шойгу ответил, что россияне «умеют страдать как никто другой». В конце встречи Шойгу, по словам Уоллеса, обратился к нему напрямую. «Он посмотрел мне в глаза и сказал: „У нас нет планов вторгаться в Украину“. Это показывает, насколько все было ложью», — заявил Уоллес.

Байден в последний раз разговаривал с Путиным 12 февраля. 18 февраля американский президент заявил нескольким союзникам по НАТО, что, по оценке США, Путин окончательно принял решение о вторжении. Но президент Франции Эммануэль Макрон не терял надежды на мирное урегулирование конфликта. 20 февраля он в очередной раз позвонил Путину и предложил ему организовать встречи с американцами и европейцами. Путин ответил, что не против, и предложил перепоручить детали помощникам. «Честно говоря, я собирался поиграть в хоккей. Говорю с тобой из спортзала перед тренировкой», — сказал он.

На следующий день Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А еще через три дня вторглась в Украину. Утром 24 февраля Байден поговорил с Зеленским по телефону. По словам одного из источников WP, тот просил связаться с другими мировыми лидерами и совместно убедить Путина «выключить это». «Зеленский был встревожен. Он попросил Байдена предоставить все возможные разведданные. „Мы будем сражаться, мы будем защищаться, мы можем удержаться, но нам нужна ваша помощь“», — передал слова украинского президента собеседник WP.

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