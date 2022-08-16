«Если бы мы посеяли хаос среди людей, русские бы нас сожрали». Зеленский объяснил, почему власти заранее не предупредили украинцев о вторжении России

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Если бы власти Украины, заранее зная о готовящемся российском вторжении, предупредили об этом население, то страна не смогла бы защититься из-за внутреннего хаоса и массовой эмиграции жителей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

По словам украинского лидера, с начала войны экономика страны теряет от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц.

Вы не можете просто сказать мне: «Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно отложить деньги, им нужно запастись едой.» Если бы мы об этом сообщили (украинцам о готовящемся вторжении) — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — то я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и к моменту, когда россияне на нас напали, они бы захватили нас за три дня.

Зеленский не стал раскрывать, кто предлагал ему сообщить украинцам о вторжении. По его мнению, власти страны поступили верно: «Если бы мы посеяли хаос среди людей перед вторжением, русские бы нас сожрали. Потому что во время хаоса люди бегут из страны».

По словам Зеленского, такая политика привела к тому, что к моменту вторжения Украина была сильна настолько, насколько могла. Часть украинцев уехала, но большинство остались в стране и пошли воевать за свои дома, добавил президент. «И как бы цинично это ни звучало, но это люди, которые все остановили», — сказал он журналистам.

Украинский лидер также ответил на вопрос, верил ли он сам в полномасштабную войну.

Послушайте, как вы можете в это поверить? Что они будут мучить людей и это их цель? Никто не верил, что так будет. И никто этого не знал. А теперь все (западные партнеры) говорят, что мы вас предупреждали, но вы предупреждали общими фразами.

По его словам, когда украинская сторона попросила партнеров предоставить конкретную информацию о планах российских властей, Запад располагал теми же сведениями, что и Украина.

И когда я сказал: «Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их?» Мы его не получили. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?

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Россия еще осенью 2021 года начала наращивать войска у границ Украины. Западные разведки, политики и СМИ видели в этом признак подготовки к вторжению. Российские власти утверждали, что речь идет о военных учениях.

В июне 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предупреждал Киев о готовящемся российском вторжении, но там не прислушались. В Украине это отрицали.

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