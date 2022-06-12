Байден заявил, что Зеленский «не хотел слушать» предупреждения о готовящемся российском вторжении. В Украине это отрицают

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты предупреждали власти Украины о готовящемся российском вторжении, но они не прислушались к предупреждениям, сообщает The Guardian.

«Ничего подобного не случалось со времен Второй мировой войны. Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю», — сказал Байден на мероприятии по сбору средств, которое проходило в Лос-Анджелесе.

«Но я знал, что у нас есть данные, подтверждающие, что [Путин] собирается войти в страну с границы. Не было никаких сомнений», — заявил президент США, добавив, что «Зеленский не хотел этого слышать».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк так прокомментировал в твиттере заявления Байдена: «Украина готовилась к войне с прошлого года: информацию о предстоящем вторжении давали не только западные разведки, но и наша».

«Нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная», — написал Подоляк.

Российские военные еще осенью 2021 года начали проводить масштабные маневры у границы Украины. Западные разведки видели в этом признак подготовки к вторжению. Российские власти утверждали, что речь идет об обычных учениях.

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