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Афганцы, которые пытаются попасть в аэропорт Кабула, на фоне взлетающего военного самолета. 23 августа 2021 года Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images

После возвращения « » к власти в Афганистане аэропорт Кабула остался единственным способом покинуть страну. Талибы фактически закрыли наземные границы, но пообещали не мешать выезду иностранцев и местных жителей через аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. При этом коммерческие авиарейсы из аэропорта перестали вылетать еще 16 августа — на следующий день после взятия Кабула талибами. Остались только эвакуационные, которые выполняет военная авиация западных стран.

США и их союзники обеспечивают безопасность внутри аэропорта. Подъезды к нему охраняет "Талибан". В аэропорту находятся шесть тысяч американских военнослужащих и солдаты европейских стран. Они охраняют периметр и контролируют проход на территорию аэропорта, проверяя документы у людей, которые хотят улететь. Талибы в свою очередь установили блокпосты на дорогах, ведущих к аэропорту. Они могут не пропустить даже тех, у кого есть документы, подтверждающие право на эвакуацию.

Из аэропорта эвакуируют граждан западных стран и афганцев, которые помогали Западу. Но вывезти удастся не всех. Власти стран НАТО берут на борт афганцев, работавших в посольствах, на военных базах, в некоммерческих организациях этих стран. Всем этим людям грозит опасность в Афганистане: талибы считают их предателями и уже начали разыскивать и убивать. Наибольшие шансы попасть на самолет у тех, кому уже одобрили визу в ту страну, с которой этот человек сотрудничал. Проблема в том, что до последнего времени такие визы выдавали медленно, а также в том, что их едва ли могут получить все афганцы, связанные с Западом: по подсчетам правозащитников, только с США за 20 лет сотрудничали не менее 300 тысяч афганцев.

После взятия Кабула множество афганцев съехались в аэропорт, надеясь улететь. Люди цеплялись за шасси самолетов и погибали. 15 августа, когда боевики «Талибана» вошли в Кабул, американские военные взяли под охрану аэропорт Кабула и начали эвакуацию западных дипломатов. В аэропорт также приехало множество афганцев. Сотни людей выбежали на взлетную полосу и стали штурмовать стоящие на земле самолеты. Как сообщила The New York Times, один из американских военных бортов не смог свернуть шасси после взлета; причиной стали останки «неопределенного количества афганцев», залезших в нишу шасси и раздавленных там. После прибытия в США экипаж самолета встретили психологи и священники, писало издание.

Паника в аэропорту Кабула 15 августа Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

На самолеты до сих пор пытаются попасть тысячи людей. Их разгоняют палками, слезоточивым газом и выстрелами в воздух. По данным правозащитников и властей США, в районе аэропорта находятся около 10 тысяч человек. Большинство собираются возле ворот, охраняемых военнослужащими. Некоторые дежурят там по несколько дней без запасов воды и еды. Ситуация возле одного из въездов больше напоминает лагерь беженцев, пишет Al Jazeera. В толпе возле этого и других въездов в аэропорт неоднократно возникала давка, а военные и боевики «Талибана» разгоняли скопившихся людей слезоточивым газом и выстрелами в воздух. Есть свидетельства, что пытающихся попасть в аэропорт избивают дубинками и палками.

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Люди, которые имеют право на эвакуацию, жалуются на хаос и неразбериху. Из-за большого скопления людей возле въездов в аэропорт американские власти рекомендуют оставаться дома до получения специального уведомления от Госдепартамента. Но даже те, кто его получает, не могут пробиться в аэропорт. «Мы прибыли в аэропорт в шесть часов утра. До шести вечера ворота не открывались», — рассказал The Washington Post гражданин США и Афганистана, который приехал в аэропорт с женой и двумя детьми после приглашения от Госдепартамента. Некоторые прибывшие в аэропорт с необходимыми документами просто не могут пробиться сквозь толпу у ворот. Им приходится либо дежурить там по несколько дней, либо возвращаться домой, рискуя в следующий раз не преодолеть блокпосты талибов.

За неделю в районе аэропорта погибли не менее 20 человек, в том числе дети. Но эта оценка, скорее всего, многократно занижена. Некоторые из погибших стали жертвами штурма самолетов, некоторые умерли от огнестрельных ранений, другие погибли в давке. Бывшая переводчица американских войск, попавшая в давку вместе с двухлетней дочерью, рассказала The New York Times, что ее ребенок погиб. Кроме того, некоторые люди, собравшиеся под стенами аэропорта, передавали своих маленьких детей западным военным. Один из таких случаев — новорожденную девочку забирает стоящий на заборе американский солдат — попал на видео и широко разошелся по интернету. Власти США заявили, что девочку осмотрели медики, после чего ее передали отцу, который находился в аэропорту.

Обеспеченным афганцам удается самостоятельно зафрахтовать самолет и улететь. Так произошло с украинским военным бортом, сообщили источники украинского издания «Страна.ua». МИД Украины изначально сообщил об угоне самолета, но позднее дезавуировал эту информацию. По данным «Страна.ua», самолет зафрахтовали «богатые , которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями». Кроме того, беженцам из Афганистана помогают общественные организации и частные благотворители, которые выкупают для них места на рейсах в Европу. Одно такое место может стоить около 10 тысяч долларов, писал The Atlantic.

С 14 августа США вывезли из Афганистана 28 тысяч человек. Джо Байден допускает продление сроков эвакуации, но талибы против. Сначала предполагалось, что эвакуация граждан западных стран и афганцев, которые сотрудничали с Западом, завершится 31 августа. США ежедневно вывозят меньше людей, чем планировали, и даже подключили к эвакуации самолеты гражданской авиации: они должны забирать людей из близлежащих стран, куда их доставляют из Кабула военные самолеты. На этом фоне президент США Джо Байден допустил, что американские военные останутся в Афганистане и после 31 августа, если к этой дате все граждане США не успеют покинуть страну. "Талибан" заявил, что странам НАТО надо ждать «серьезных последствий» в случае отсрочки ухода из Афганистана.

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Ольга Корелина