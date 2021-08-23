«Талибан» потребовал от США вывести войска до 31 августа, пригрозив «серьезными последствиями»

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Соединенные Штаты должны выполнить обещание вывести войска из Афганистана до 31 августа. Если этот срок будет нарушен, заявил представитель Сухайль Шахин британским СМИ, то американцев и их союзников ждут «серьезные последствия».

«Если бы США или Великобритания попросили дополнительное время для продолжения эвакуации — ответ был бы отрицательным», — подчеркнул представитель талибов.

По словам Шахина, жители Афганистана хотят покинуть страну не потому, что боятся талибов, а в поисках лучшей жизни. Речь идет об «экономической миграции» из страны, где у 70% населения доходы ниже уровня бедности, считает он, а не о бегстве из страха за свою жизнь.

"Талибан" после начала вывода войск коалиции взял под свой контроль почти всю территорию Афганистана. 15 августа талибы установили свою власть в Кабуле, низложив правительство. Афганистан через аэропорт в Кабуле пытаются покинуть не менее 10 тысяч человек, гражданского авиасообщения с Афганистаном нет, беженцев могут забрать только военные самолеты. США уже объявили о планах привлечь к эвакуации гражданские авиакомпании, но они смогут перевозить беженцев только с американских баз в других странах, куда их доставит из Кабула военная авиация.

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