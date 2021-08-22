США планируют привлечь к эвакуации из Афганистана гражданские авиакомпании

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Администрация президента Джо Байдена собирается привлечь к эвакуации из Афганистана самолеты гражданских авиакомпаний, сообщает со ссылкой на источники Wall Street Journal, New York Times и несколько других изданий.

Задействовать самолеты коммерческих авиакомпаний планируется в рамках программы Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), существующей с 1952 года. К эвакуации, по данным источников, планируется привлечь около 20 самолетов пяти авиакомпаний.

Гражданские самолеты не будут осуществлять рейсы в Кабул или из Кабула. Предполагается, что они будут перевозить эвакуированных из Афганистана с баз США в Катаре, Бахрейне и Германии. Таким образом предполагается снизить нагрузку на эти базы, на которые из Афганистана прибывают тысячи человек, бегущих от . Куда планируется вывозить эвакуированных из Афганистана, находящихся на американских базах, не уточняется.

Почти вся территория Афганистана, включая Кабул, перешла под контроль «Талибана». Столицу Афганистана талибы взяли без боя 15 августа. Гражданское авиасообщение с Кабулом прервано, летают только военные самолеты.

Выбраться из Афганистана, по данным правозащитников, через аэропорт Кабула пытаются не менее 10 тысяч человек. Известно о как минимум 12 погибших в аэропорту, некоторые из них разбились, пытаясь зацепиться за фюзеляжи улетающих самолетов. Военные, охраняющие аэропорт, вынуждены были применять слезоточивый газ и стрелять в воздух, чтобы остановить пытающихся прорваться на летное поле.

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