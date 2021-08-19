«Они играют нашими жизнями» При талибах тысячам афганцев грозит опасность за сотрудничество с Западом. Но, похоже, многих из них просто бросили

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Самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами Нидерландов в аэропорту Схипхол недалеко от Амстердама, 18 августа 2021 года Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP / Scanpix / LETA

С тех пор, как в 2001 году США и их союзники по НАТО ввели войска в Афганистан, с ними сотрудничали тысячи мирных афганцев. Среди них были переводчики, сотрудники западных посольств, журналисты, правозащитники. После того, как движение « » снова пришло к власти в Афганистане, всем этим людям грозит смертельная опасность: талибы считают их предателями и, по слухам, уже начинают разыскивать. Многие западные страны создали специальные иммиграционные программы для афганцев, которые с ними работали, и начали выдавать им визы. Но до возвращения талибов этот процесс шел медленно, а после США и европейские страны эвакуировали в первую очередь собственных граждан. Некоторых афганцев, работавших с Западом, кажется, просто бросили.

Граждане Нидерландов, работавшие в посольстве в Кабуле, уехали перед приходом талибов. А их коллеги-афганцы остались

Афганцы, работающие в посольстве Нидерландов в Кабуле, 15 августа — в день взятия города талибами — обнаружили посольство пустым. Граждан Нидерландов увезли предыдущей ночью, но коллегам-афганцам про эвакуацию не сообщили. Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг объяснила, что нидерландцы уезжали в спешке и не успели предупредить афганцев; с ними связались при первой возможности из аэропорта Кабула, добавила Кааг.

В посольстве Нидерландов в Кабуле работали в общей сложности 37 афганцев. Теперь они и члены их семей — в общей сложности около 200 человек — опасаются за свое будущее, сообщило нидерландское издание NRC. «Они играют нашими жизнями. "Талибан" заявляет, что простит всех и не будет мстить, но уже появились видеозаписи расправ над командирами правительственных войск», — заявил NRC один из сотрудников посольства.

По его словам, он и его коллеги на протяжении последних месяцев просили представителей Нидерландов выдать им визы и позаботиться об их эвакуации, однако решение этого вопроса постоянно откладывалось. «Я предупреждал наших руководителей еще в феврале: ситуация в Афганистане ухудшается, сделайте что-нибудь для нас. И, пожалуйста, не ждите долго, потому что все может быстро измениться», — заявил источник NRC.

В парламенте Нидерландов призвали ускорить эвакуацию афганцев и вывезти не только сотрудников посольства, но и других людей, помогавших нидерландским инициативам в Афганистане. Правительство заявило, что делает все возможное, но не стало гарантировать полную эвакуацию. Как пишет Reuters, Нидерланды планируют вывезти из Афганистана около тысячи местных жителей.

Афганцев, работавших в посольстве Швеции, тоже не эвакуировали. Они написали в шведскую газету и попросили спасти их

19 граждан Швеции, работавших в посольстве в Кабуле, перевезли в Катар на американском военном вертолете. Однако их коллеги-афганцы остались в стране. Они прислали отчаянное письмо в реакцию шведской газеты Expessen. «Они просто оставили нас в офисе. Мы пытались связаться с ними, но они не отвечают на наши звонки и заблокировали наши адреса электронной почты. Пожалуйста, напишите о нас, наши жизни в опасности», — сказано в письме.

Афганцы попросили спасти их, заявив, что талибы уже начали искать и арестовывать тех, кто сотрудничал с правительствами западных стран.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что для сотрудников-афганцев забронировали места в самолете, однако они не успели вылететь из-за хаоса в аэропорту и отмены коммерческих рейсов. Линде заверила, что афганцев эвакуируют из страны. Эвакуация коснется не менее 300 человек — сотрудников посольства и местных жителей, которые работали со шведскими военными. Но сколько всего людей вывезут и когда это произойдет, Линде не уточнила.

Что происходило в аэропорту Кабула

Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

Что происходило в аэропорту Кабула

Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

Афганцы, которые сотрудничали с французскими войсками, тоже боятся за свою жизнь. Некоторые не решаются выйти из дома

Эвакуацию своих граждан из Афганистана начала и Франция — 17 августа оттуда прилетели 45 французов. Президент Эмманюэль Макрон заверил, что страна не оставит в опасности афганцев, работавших с французскими военнослужащими, — от переводчиков до поваров. По словам Макрона, в последние годы около 800 афганцев, которым могла грозить опасность из-за связей с французами, получили право переселиться во Францию.

18 августа из Афганистана во Францию вылетел второй эвакуационный рейс, забравший в том числе более 100 афганцев. Однако в стране остаются еще более 170 человек, которым грозит опасность, заявили France 24 в объединении бывших переводчиков французской армии в Афганистане. И никого из этих 170 человек, по данным объединения, пока не эвакуировали.

«Многие из бывших переводчиков французской армии не выходят из своих домов. Они боятся талибов, потому что [недавно] мы потеряли . Он был убит талибами, несмотря на обещание амнистии для людей, которые работали с войсками [западных стран]», — заявил президент объединения Адель Абдул Разик.

Один из бывших переводчиков французской армии, до сих пор остающихся в Афганистане, анонимно рассказал France 24, что не может связаться с французским посольством. «После прихода талибов три дня назад я скрывался дома. Я не могу прийти к посольству. Мне сказали ехать прямо в аэропорт, но как это сделать? Талибы не пускают туда никого без документов, разрешающих выезд», — рассказал афганец.

Германия еще в начале лета вывезла из Афганистана пиво и вино. Но не смогла вывезти сотрудников-афганцев

Под критику из-за эвакуации афганского персонала попало и правительство Германии. Таблоид Bild 17 августа напомнил, что в июне в рамках вывода западных войск из Афганистана Германия вынуждена была вывезти из страны почти 65 тысяч банок пива и более 300 бутылок вина, для чего арендовала дополнительный транспорт. При этом возможности заранее вывезти сотрудников-афганцев страна не нашла. Депутат Бундестага Кристоф Хоффман назвал это позором.

Недовольство немецким правительством усилили сообщения о том, что Германия планировала эвакуировать 300 афганских сотрудников и членов их семей еще в июне, но их отъезд было отложен из-за бюрократических проволочек. На первом эвакуационном рейсе Германии после взятия Кабула талибами вылетели всего семь человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство сделает все возможное, чтобы эвакуировать из Афганистана местный персонал. Сообщается, что, по словам Маркель, речь идет о 10 тысячах человек, которые помогали войскам Германии и немецким некоммерческим инициативам. Но точно неизвестно, смогут ли они все получить убежище в Германии — ранее министр иностранных дел Хайко Маас говорил, что в этом случае придется принять 20 тысяч человек, и сравнивал это с «массовым исходом» из Афганистана.

Премьер Австралии пообещал помочь афганцам, которым угрожает опасность. Но признал, что помощь получат не все

Власти Австралии заявили, что с 2013 года выдали более 1800 виз гражданам Афганистана, которые сотрудничали с австралийским правительством. На данный момент эвакуации в Австралию ожидают более 400 афганцев. Но премьер-министр страны Скотт Моррисон уже заявил, что вывезти всех местных жителей, так или иначе сотрудничавших с Австралией, не получится.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы продолжим делать все возможное для тех, кто помогал нам. Но несмотря на все наши усилия, я знаю, что поддержку не получат все, кому она нужна. События на месте потребовали много усилий. Нам хотелось бы, чтобы все было по-другому», — сказал Моррисон.

С американцами в Афганистане сотрудничали 300 тысяч местных жителей. Но уехать из страны смогут лишь немногие из них

Наиболее массово граждан Афганистана к сотрудничеству привлекали именно Соединенные Штаты. По данным некоммерческой организации «Международный комитет спасения», более 300 тысяч афганцев были связаны с американской миссией за 20 лет ее присутствия в стране, но лишь небольшая часть из них может рассчитывать на эвакуацию в США.

Как пишет The New York Times, на данный момент американские власти выдали более 34 тысяч виз гражданам Афганистана. Еще около 18 тысяч человек ожидают одобрения своей заявки на визу — причем некоторые из них подавали эту заявку еще 10 лет назад. Пентагон заявил, что до конца августа рассчитывает перевезти в США не менее 22 тысяч человек.

Главное, что надо знать о событиях в Афганистане

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

Главное, что надо знать о событиях в Афганистане

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

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Ольга Корелина Фото на обложке: Robin Van Lonkhuijsen / ANP / AFP / Scanpix / LETA