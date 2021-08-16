Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

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Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле во время наступления боевиков превратился в единственное место, откуда люди, бегущие от войны, могли покинуть Афганистан.

15 августа, когда талибы заняли Кабул, в аэропорт начали эвакуировать дипломатов США и других западных стран. Аэропорт под свою охрану взяли шесть тысяч американских военных. С появлением вертолетов, на которых из посольства эвакуировали американцев, а также на фоне сообщений об отмене гражданских рейсов в аэропорту возникла паника. Несколько сотен человек, в том числе родители с детьми, выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь успеть на последние самолеты из Афганистана.

На одной из записей, снятых вечером в аэропорту, видны десятки людей, которые залезли на борт военного самолета, стоящего на земле.

По неподтвержденным сообщениям, которые приводит The Guardian, последние коммерческие рейсы из Кабула взлетали переполненными и несколько человек пришлось снять с рейсов, поскольку самолеты якобы не могли лететь.

Утром 16 августа в соцсетях распространили видео, на котором несколько десятков человек пытаются попасть на борт самолета. Они взбираются на расположенный на высоте «рукав» для прохода пассажиров.

16 августа 2021 года Shakib Rahmani / AFP / Scanpix / LETA

16 августа 2021 года AFP / Scanpix / LETA

Местный журналист снял на видео, как люди с чемоданами в руках бегут в сторону аэропорта. На записи слышны выстрелы.

Американские военные, контролирующие аэропорт, открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы остановить афганцев, пытавшихся выбежать на взлетно-посадочную полосу, чтобы сесть на один из военных самолетов, сообщает Reuters, ссылаясь на представителя США. «Очень страшно. Они постоянно стреляют в воздух», — сказал AFP один из очевидцев.

Паника в аэропорту Кабула Meduza

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что из-за стрельбы погибли несколько человек. The Wall Street Journal, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что погибших не менее трех. Al Arabiya сообщает о пяти погибших и отмечает, что до конца неясно, погибли ли люди из-за стрельбы или возникшей давки. В соцсетях распространили фотографии окровавленных тел, лежащих возле аэровокзала. Американские военные эти сообщения не комментировали.

В соцсетях также распространили видео, где несколько человек цепляются руками за днище самолета, набирающего скорость на взлетно-посадочной полосе. На другой записи показано падение как минимум одного человека. Позже в жилом квартале Кабула нашли тела троих погибших.

16 августа все коммерческие рейсы из Кабула приостановили. «Пожалуйста, не спешите в аэропорт», — сообщила администрация аэропорта. Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что воздушное пространство Кабула передали военным, и призвало авиакомпании, выполняющие транзитные полеты через Афганистан, изменить свои маршруты.

Утром 16 августа возле аэропорта Кабула заметили талибов с оружием в руках.

Участник движения «Талибан» стоит у международного аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года Stringer / Reuters / Scanpix / LETA

Александр Бакланов