Афганистан — теперь исламское государство. Президент бежал из страны, к власти пришли талибы Они собираются объявить о создании Исламского эмирата
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Боевики исламистского движения «Талибан» заняли Кабул. Теперь они контролируют весь Афганистан. Талибы заявили о наступлении на столицу утром 15 августа, а уже к вечеру, не встречая существенного сопротивления, они заняли город и вошли в президентский дворец. За несколько предыдущих дней "Талибан" захватил другие крупнейшие города страны, в том числе Кандагар и Герат. В ближайшее время талибы намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Издание «Азия-Плюс» сообщило, что он улетел в Таджикистан, откуда отправится в третью страну — какую именно, не уточняется. Афганский телеканал TOLOnews сообщил, что вместе с президентом находятся его ближайшие помощники.
По неподтвержденной информации, 16 августа в Дохе, столице Катара, могут пройти переговоры между представителями талибов и официальных властей Афганистана. Будет ли в них принимать участия Ашраф Гани, неизвестно.
Иранское агентство Tasnim опубликовало видео, как президент Афганистана покидает страну.
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что в стране «для предотвращения хаоса» создан Координационный совет. В него вошли сам Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана, бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматияр. Статус Координационного совета неясен. Талибы заявили, что не собираются создавать переходное правительство и будут добиваться передачи им официальной власти в стране напрямую.
Талибы пообещали обеспечить безопасность в Кабуле и попросили жителей «не волноваться». «Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни», — цитирует заявление талибов агентство «Интерфакс». Представитель «Талибана» заверил, что жизнь и имущество граждан находятся в безопасности и предложил жителям города «при необходимости обращаться за помощью к моджахедам». «Никто не должен волноваться», — сказал представитель талибов.
При этом жители Кабула в течение дня в массовом порядке покидали город. На дорогах образовались пробки. На границе Афганистана и Пакистана — очереди: как из тех, кто пытается покинуть Афганистан, так и из тех, кто хочет туда попасть.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы добились своих главных целей в Афганистане. Они «привлекли к ответственности» Осаму бин Ладена и «в значительной степени ослабили» угрозу, которую представляет для США террористическая организация «Аль-Каида», сказал Блинкен. Он также назвал «просто неверным» предположение, что в Афганистане сохранилось бы статус-кво, если бы оттуда не ушли американские войска.
В начале июля — немногим более месяца назад — президент США Джо Байден говорил, что вывод американских войск из Афганистана не приведет к крушению афганского правительства и захвату страны талибами. Он уверял, что афганская правительственная армия лучше обучена и оснащена, чем отряды «Талибана».
Дипломаты западных стран бежали из своих резиденций в аэропорт Кабула. Российские дипломаты остаются в городе. О том, что сотрудники миссий отправлены в аэропорт, сообщили, в частности, США, Германия и Франция. Граждан этих стран срочно эвакуируют из Афганистана. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что не станет эвакуировать посольство. МИД заверил, что талибы гарантировали безопасность дипломатов.
Министерство также заявило, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана (которого нет и которое, как уже говорилось, талибы не намерены создавать). Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сказал, что пока Россия не собирается признавать "Талибан" в качестве законной власти в Афганистане.
В то же время МИД РФ заявил, что Россия «не переживает» по поводу ситуации в Афганистане, поскольку у нее хорошие отношения с «Талибаном». По словам Кабулова, российские представители готовятся к переговорам с лидером талибов Абдул Гани Барадаром в Дохе.
Вечером 15 августа посольство США сообщило, что аэропорт Кабула, куда перевезли западных дипломатов, попал под обстрел.