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AFP / Scanpix / LETA

Боевики исламистского движения заняли Кабул. Теперь они контролируют весь Афганистан. Талибы заявили о наступлении на столицу утром 15 августа, а уже к вечеру, не встречая существенного сопротивления, они заняли город и вошли в президентский дворец. За несколько предыдущих дней "Талибан" захватил другие крупнейшие города страны, в том числе Кандагар и Герат. В ближайшее время талибы намерены объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Издание «Азия-Плюс» сообщило, что он улетел в Таджикистан, откуда отправится в третью страну — какую именно, не уточняется. Афганский телеканал TOLOnews сообщил, что вместе с президентом находятся его ближайшие помощники.

По неподтвержденной информации, 16 августа в Дохе, столице Катара, могут пройти переговоры между представителями талибов и официальных властей Афганистана. Будет ли в них принимать участия Ашраф Гани, неизвестно.

Иранское агентство Tasnim опубликовало видео, как президент Афганистана покидает страну.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что в стране «для предотвращения хаоса» создан Координационный совет. В него вошли сам Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана, бывший премьер-министр страны Гульбеддин Хекматияр. Статус Координационного совета неясен. Талибы заявили, что не собираются создавать переходное правительство и будут добиваться передачи им официальной власти в стране напрямую.

Талибы пообещали обеспечить безопасность в Кабуле и попросили жителей «не волноваться». «Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни», — цитирует заявление талибов агентство «Интерфакс». Представитель «Талибана» заверил, что жизнь и имущество граждан находятся в безопасности и предложил жителям города «при необходимости обращаться за помощью к моджахедам». «Никто не должен волноваться», — сказал представитель талибов.

При этом жители Кабула в течение дня в массовом порядке покидали город. На дорогах образовались пробки. На границе Афганистана и Пакистана — очереди: как из тех, кто пытается покинуть Афганистан, так и из тех, кто хочет туда попасть.

Что теперь будет с Афганистаном — и что изменится для всего мира

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

Что теперь будет с Афганистаном — и что изменится для всего мира

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы добились своих главных целей в Афганистане. Они Осаму бин Ладена и «в значительной степени ослабили» угрозу, которую представляет для США террористическая организация , сказал Блинкен. Он также назвал «просто неверным» предположение, что в Афганистане сохранилось бы статус-кво, если бы оттуда не ушли американские войска.

В начале июля — немногим более месяца назад — президент США Джо Байден говорил, что вывод американских войск из Афганистана не приведет к крушению афганского правительства и захвату страны талибами. Он уверял, что афганская правительственная армия лучше обучена и оснащена, чем отряды «Талибана».

Вот что говорил Байден

«Вероятность того, что „Талибан“ захватит всю страну, крайне невелика» Так Байден говорил, когда США уходили из Афганистана. Спустя месяц талибы взяли Кабул

Вот что говорил Байден

«Вероятность того, что „Талибан“ захватит всю страну, крайне невелика» Так Байден говорил, когда США уходили из Афганистана. Спустя месяц талибы взяли Кабул

Дипломаты западных стран бежали из своих резиденций в аэропорт Кабула. Российские дипломаты остаются в городе. О том, что сотрудники миссий отправлены в аэропорт, сообщили, в частности, США, Германия и Франция. Граждан этих стран срочно эвакуируют из Афганистана. Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что не станет эвакуировать посольство. МИД заверил, что талибы гарантировали безопасность дипломатов.

Министерство также заявило, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана (которого нет и которое, как уже говорилось, талибы не намерены создавать). Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сказал, что пока Россия не собирается признавать "Талибан" в качестве законной власти в Афганистане.

В то же время МИД РФ заявил, что Россия «не переживает» по поводу ситуации в Афганистане, поскольку у нее хорошие отношения с «Талибаном». По словам Кабулова, российские представители готовятся к переговорам с лидером талибов Абдул Гани Барадаром в Дохе.

Вечером 15 августа посольство США сообщило , что аэропорт Кабула, куда перевезли западных дипломатов, попал под обстрел.

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Что происходит в Афганистане прямо сайчас

Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»

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Дмитрий Томилов