Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»

«Страшнее всего то, что происходящее сейчас — это мощная реклама джихадизма по всему миру. Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, поставили ее на колени. Сейчас "Талибан" (организация признана в РФ террористической и запрещена) становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на "Талибан" в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно».

Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказывает, что значат события в стране для всего мира.

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