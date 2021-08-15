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Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»

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Что случилось. Как только США вывели войска из Афганистана, боевики из «Талибана» начали новое и стремительное наступление. В воскресенье, 15 августа, они подошли к Кабулу и вскоре объявили, что установили полный контроль над всей территорией страны. Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, пообещав направить дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Россия объявила, что не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена (что не мешает российским властям вести переговоры с «Талибаном», который даже проводит в Москве свои пресс-конференции).

Издание «Азия Плюс» утверждает, что президент Афганистана вылетел в Таджикистан. Вместе с ним страну покинули советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

По данным посольства РФ в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. Об этом дипломаты заявили «Интерфаксу».

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, возглавлявший страну с 2001 по 2014 год, призвал к мирным переговорам для разрешения конфликта. Он обратился к правительственным войскам и талибам с просьбой оберегать жизни простых афганцев. Карзай также заявил, что не намерен покидать страну.

Источник РИА Новости утверждает, что президент Афганистана согласился уйти в отставку. При этом собеседник агентства назвал слухами информацию о назначении Али Ахмада Джалали главой переходного правительства.

Жители Кабула панически восприняли новости о наступлении талибов. У банков выстроились очереди людей, которые хотят снять со счетов свои сбережения. Афганцы массово едут в аэропорт, который остается единственным способом покинуть страну. Многие бросают свои автомобили в пробках и идут к аэропорту пешком. На взлетно-посадочной полосе скопилось много как местных жителей, так и иностранцев, а также военных, пишет BBC News. Дипломатов из США и ФРГ туда доставили на вертолетах.

Из тюрьмы Пул-э-Чархи на востоке Кабула, которую называют крупнейшим следственным изолятором в Афганистане, выпустили всех заключенных, утверждает портал Dialogue Pakistan.

Германия объявила, что приостанавливает работу своего посольства в Кабуле. Всем гражданам ФРГ рекомендовано срочно покинуть Афганистан.

В российском посольстве в Кабуле назвали ситуацию в городе напряженной, но подчеркнули, что угрозы дипмиссии нет и боевых действий в афганской столице не ведется.

По некоторым данным, главой переходного правительства Афганистана согласился стать бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали.

Тогда же Байден сказал, что ситуацию в Афганистане нельзя сравнить с событиями 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать по воздуху своих граждан из Сайгона. «Талибан — это не северо-вьетнамская армия, — заявил Байден. — Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации».

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Еще месяц назад Джо Байден заявлял, что талибы вряд ли смогут взять под контроль Кабул. Пять дней назад американская разведка считала, что боевикам движения понадобится месяц на то, чтобы блокировать столицу Афганистана, и три месяца, чтобы ее полностью захватить.

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Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов — о происходящем в Афганистане.

CNN пишет, что несколько высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента, приехали в международный аэропорт Кабула и сейчас находятся в VIP-зоне в ожидании вылета своего рейса. Куда они направляются, неизвестно.

«Страшнее всего то, что происходящее сейчас — это мощная реклама джихадизма по всему миру. Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, поставили ее на колени. Сейчас "Талибан" (организация признана в РФ террористической и запрещена) становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на "Талибан" в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно».

Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказывает, что значат события в стране для всего мира.

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Талибы заявили, что полностью окружили Кабул.

«Талибан исключать из списка запрещенных организаций ни в коем случае нельзя, несмотря на их продвижение к центру Кабула. Иначе это поставит вопрос о легитимизации террористических организаций», — заявил «Интерфаксу» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Депутат считает, что после взятия Кабула талибы возьмут небольшую паузу, но затем снова «будут осуществлять дальнейшие агрессивно-провокационные действия в отношении других государств, с которыми граничит Афганистан».

Представители талибов сейчас находятся в президентском дворце в Кабуле и обсуждают условия передачи власти, сообщает источник CNN. Корреспондент РИА Новости передает, что президент Ашраф Гани еще не сложил полномочия и продолжает консультации с местными политическими партиями.

Вот что происходит в Кабуле прямо сейчас, судя по постам в соцсетях. В городе огромные пробки из желающих уехать.

А кто-то перед приходом талибов закрашивает вывески магазинов.

Иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей «Талибана», заявили в движении.

В своих заявлениях талибы подчеркивали, что не намерены штурмовать Кабул и передача города пройдет мирным путем. Боевикам было предписано воздерживаться от насилия и не мешать мирным гражданам покидать город. Тем не менее сообщалось, что в некоторых частях Кабула правительственные войска вступили в бои с талибами.

Талибы объявили о захвате афганской авиабазы Баграм, расположенной в нескольких десятках километров от Кабула. Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой и выпустили оттуда своих сторонников.

Ранее авиабазу в Баграме использовали американские военные. В годы Афганской войны там размещалась боевая авиация СССР.

Тюрьма на авиабазе Баграм
Rahmat Gul / AP Photo / Scanpix / LETA
Американский военный вертолет над посольством США в Кабуле. 15 августа 2021 года
Wakil Kohar / AFP / Scanpix / LETA
Дым над посольством США в Кабуле. Возможно, дипломаты срочно сжигают документы с секретной информацией. 15 августа 2021 года
Rahmat Gul / AP Photo / Scanpix / LETA

«Талибан» в 2021 году — это глобальное движение. Результатом нынешних событий в Афганистане станет всплеск исламизма по всему миру. Вот наш очень подробный подкаст на эту тему.

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США уходят из Афганистана — страну снова может занять «Талибан». Теперь это глобальное движение, и его победа приведет к всплеску исламизма по всему миру
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Американские военные находились в Афганистане 20 лет. После терактов 11 сентября 2001 года США вместе с британскими союзниками начали в Афганистане операцию «Несокрушимая свобода» против боевиков «Талибана» и «Аль-Каеды». Как американцы провели эти 20 лет в Афганистане — в нашей фотогалерее.

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Москва заявила, что не видит необходимости в эвакуации своих дипломатов из Кабула. По сведениям МИД РФ, представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран в столице Афганистана.

Утром 15 августа на фоне сообщений о наступлении талибов власти США объявили о срочной эвакуации своих дипломатов из Кабула. По информации The New York Times, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призывал талибов не входить в город до окончания эвакуации американских граждан. Их в Кабуле примерно 10 тысяч.

«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

По сведениям телеканала Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост и власть в стране официально будет передана «Талибану».

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