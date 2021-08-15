Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»
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Что случилось. Как только США вывели войска из Афганистана, боевики из «Талибана» начали новое и стремительное наступление. В воскресенье, 15 августа, они подошли к Кабулу и вскоре объявили, что установили полный контроль над всей территорией страны. Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, пообещав направить дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта. Россия объявила, что не будет эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле. «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена (что не мешает российским властям вести переговоры с «Талибаном», который даже проводит в Москве свои пресс-конференции).
Издание «Азия Плюс» утверждает, что президент Афганистана вылетел в Таджикистан. Вместе с ним страну покинули советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
По данным посольства РФ в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца. Об этом дипломаты заявили «Интерфаксу».
Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, возглавлявший страну с 2001 по 2014 год, призвал к мирным переговорам для разрешения конфликта. Он обратился к правительственным войскам и талибам с просьбой оберегать жизни простых афганцев. Карзай также заявил, что не намерен покидать страну.
Источник РИА Новости утверждает, что президент Афганистана согласился уйти в отставку. При этом собеседник агентства назвал слухами информацию о назначении Али Ахмада Джалали главой переходного правительства.
Жители Кабула панически восприняли новости о наступлении талибов. У банков выстроились очереди людей, которые хотят снять со счетов свои сбережения. Афганцы массово едут в аэропорт, который остается единственным способом покинуть страну. Многие бросают свои автомобили в пробках и идут к аэропорту пешком. На взлетно-посадочной полосе скопилось много как местных жителей, так и иностранцев, а также военных, пишет BBC News. Дипломатов из США и ФРГ туда доставили на вертолетах.
Из тюрьмы Пул-э-Чархи на востоке Кабула, которую называют крупнейшим следственным изолятором в Афганистане, выпустили всех заключенных, утверждает портал Dialogue Pakistan.
Германия объявила, что приостанавливает работу своего посольства в Кабуле. Всем гражданам ФРГ рекомендовано срочно покинуть Афганистан.
В российском посольстве в Кабуле назвали ситуацию в городе напряженной, но подчеркнули, что угрозы дипмиссии нет и боевых действий в афганской столице не ведется.
По некоторым данным, главой переходного правительства Афганистана согласился стать бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали.
Тогда же Байден сказал, что ситуацию в Афганистане нельзя сравнить с событиями 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать по воздуху своих граждан из Сайгона. «Талибан — это не северо-вьетнамская армия, — заявил Байден. — Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации».
Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов — о происходящем в Афганистане.
CNN пишет, что несколько высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента, приехали в международный аэропорт Кабула и сейчас находятся в VIP-зоне в ожидании вылета своего рейса. Куда они направляются, неизвестно.
«Страшнее всего то, что происходящее сейчас — это мощная реклама джихадизма по всему миру. Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, поставили ее на колени. Сейчас "Талибан" (организация признана в РФ террористической и запрещена) становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на "Талибан" в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно».
Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко рассказывает, что значат события в стране для всего мира.
Талибы заявили, что полностью окружили Кабул.
«Талибан исключать из списка запрещенных организаций ни в коем случае нельзя, несмотря на их продвижение к центру Кабула. Иначе это поставит вопрос о легитимизации террористических организаций», — заявил «Интерфаксу» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Депутат считает, что после взятия Кабула талибы возьмут небольшую паузу, но затем снова «будут осуществлять дальнейшие агрессивно-провокационные действия в отношении других государств, с которыми граничит Афганистан».
Вот что происходит в Кабуле прямо сейчас, судя по постам в соцсетях. В городе огромные пробки из желающих уехать.
А кто-то перед приходом талибов закрашивает вывески магазинов.
Иностранцам, находящимся в Кабуле, предложено либо покинуть город, либо зарегистрировать свое пребывание у представителей «Талибана», заявили в движении.
В своих заявлениях талибы подчеркивали, что не намерены штурмовать Кабул и передача города пройдет мирным путем. Боевикам было предписано воздерживаться от насилия и не мешать мирным гражданам покидать город. Тем не менее сообщалось, что в некоторых частях Кабула правительственные войска вступили в бои с талибами.
Талибы объявили о захвате афганской авиабазы Баграм, расположенной в нескольких десятках километров от Кабула. Как сообщает BBC News, боевики также взяли под контроль тюрьму рядом с авиабазой и выпустили оттуда своих сторонников.
Ранее авиабазу в Баграме использовали американские военные. В годы Афганской войны там размещалась боевая авиация СССР.
«Талибан» в 2021 году — это глобальное движение. Результатом нынешних событий в Афганистане станет всплеск исламизма по всему миру. Вот наш очень подробный подкаст на эту тему.
Москва заявила, что не видит необходимости в эвакуации своих дипломатов из Кабула. По сведениям МИД РФ, представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран в столице Афганистана.
Утром 15 августа на фоне сообщений о наступлении талибов власти США объявили о срочной эвакуации своих дипломатов из Кабула. По информации The New York Times, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призывал талибов не входить в город до окончания эвакуации американских граждан. Их в Кабуле примерно 10 тысяч.
«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
По сведениям телеканала Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост и власть в стране официально будет передана «Талибану».