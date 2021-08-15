Талибы заняли президентский дворец в Кабуле

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Боевики движения вошли в президентский дворец в Кабуле, сообщает РИА Новости.

Агентство Reuters также сообщает со ссылкой на полевых командиров боевиков, что они контролируют здание.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он предположительно направился в Таджикистан, откуда собирается уехать в третью страну.

Талибы, объявившие о наступлении на Кабул 15 августа, вошли в город, не встретив существенного сопротивления.

Что происходит в Афганистане прямо сейчас

Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Афганистане прямо сейчас

Террористы из «Талибана» объявили, что Афганистан теперь принадлежит им И это плохие новости для мира. Онлайн «Медузы»

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