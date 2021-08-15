Россия отказалась от эвакуации дипломатов из Кабула. Талибы гарантировали им безопасность

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле на фоне наступления боевиков движения «Талибан» на столицу Афганистана. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.

По словам дипломатов, российское посольство продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме.

Представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД РФ.

«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны. К утру 15 августа боевики захватили последний, помимо столицы, крупный город страны — Джелалабад. После этого талибы появились на подступах к Кабулу. Представители движения заявили, что не станут нападать на столицу и передача города будет проходить мирно. Власти США на фоне наступления талибов начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула.

Читайте также

«Талибан» взял под контроль почти весь Афганистан. Боевики начали наступление на Кабул

Читайте также

«Талибан» взял под контроль почти весь Афганистан. Боевики начали наступление на Кабул

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег