Россия отказалась от эвакуации дипломатов из Кабула. Талибы гарантировали им безопасность
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Москва не планирует эвакуировать сотрудников посольства России в Кабуле на фоне наступления боевиков движения «Талибан» на столицу Афганистана. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.
По словам дипломатов, российское посольство продолжает работать в Кабуле в спокойном режиме.
Представители «Талибана» гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД РФ.
«Талибан» начал наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны. К утру 15 августа боевики захватили последний, помимо столицы, крупный город страны — Джелалабад. После этого талибы появились на подступах к Кабулу. Представители движения заявили, что не станут нападать на столицу и передача города будет проходить мирно. Власти США на фоне наступления талибов начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула.