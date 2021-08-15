«Талибан» взял под контроль почти весь Афганистан. Боевики начали наступление на Кабул

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Талибы в захваченной провинции Лагман, 15 августа 2021 года AFP / Scanpix / LETA

Боевики движения « » начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщает Associated Press. Как заявили агентству на условиях анонимности несколько представителей афганских властей, боевики «Талибана» были замечены в пригородах столицы Калакане, Карабахе и Пагмане. О боевых столкновениях пока не сообщается.

Телеканал Sky News со ссылкой на МВД Афганистана сообщает, что талибы начали входить в столицу со всех сторон. При этом боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну.

Ранее утром 15 августа талибы объявили о захвате города Джелалабад, центра провинции Нангархар на востоке Афганистана. По данным Reuters, местные власти сдали город талибам без боя, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

Талибы поднимают свой флаг на площади Джелалабада, 15 августа 2021 года Reuters / Scanpix / LETA

Также известно, что талибы заняли города Нили, Майданшахр и Мазари-Шариф. Накануне движение объявило, что за сутки взяло под контроль центры девяти провинций. Несколькими днями ранее также были захвачены Кандагар и Герат — второй и третий по величине города Афганистана.

Талибы в захваченном Герате, 14 авгста 2021 года Hamed Sarfarazi / AP Photo / Scanpix / LETA

Кандагар во время противостояния между талибами и правительственными войсками, 12 августа 2021 года Sidiqullah Khan / AP / Scanpix / LETA

После сдачи Джелалабада последним крупным городом страны, который не контролируется талибами, остается Кабул. Как пишет Associated Press, помимо столицы правительство Афганистана удерживает власть лишь в шести центральных городах из 34 афганских провинций.

Фактически Кабул уже находится в блокаде, поскольку все транспортные магистрали, ведущие в город, перекрыты талибами. 11 августа американская разведка сообщала, что "Талибан" может полностью захватить столицу в ближайшие 90 дней.

Полицейский досмотр на дороге, ведущей в Кабул. 14 августа 2021 года Wakil Kohsar / AFP / Scanpix / LETA

Беженцы из северных провинций Афганистана, размещенные в палаточном лагере в одном из парков Кабула. 14 августа 2021 года Hedayatullan Amid / EPA / Scanpix / LETA

Жители Афганистана в очереди на оформление документов на выезд из страны, 14 августа 2021 года Paula Bronstein / Getty Images

Американский вертолет приземляется у посольства США в Кабуле для эвакуации дипломатов, 15 августа 2021 года Rahmat Gul / AP / Scanpix / LETA

Власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула, а также объявили, что направят дополнительные войска в город, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта.

"Талибан" начал наступление в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск, находившихся в стране 20 лет.

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