Правозащитники сообщили о 10 тысячах человек, пытающихся улететь из Кабула. Военные применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу в аэропорту

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Из аэропорта Кабула пытаются улететь около 10 тысяч человек, заявили агентству ANSA в итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, которая работает в том числе в Афганистане.

«Накануне из аэропорта Кабула прибыли новые раненые, пять-шесть человек. Столкновения в аэропорту продолжаются. Это единственное место, где по-прежнему царит хаос и напряженность», — заявил координатор Emergency в Кабуле Альберто Занин.

В свою очередь The Wall Street Journal сообщает, что военнослужащие применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы сдержать людей, пытающихся попасть в аэропорт. Военные какой страны это делали, неизвестно: кроме американских солдат, в аэропорту присутствуют войска других западных стран.

Видео, снятое у ворот кабульского аэропорта 19 августа

15 августа боевики движения вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана. Наземные границы страны закрыты, единственным способом уехать остается аэропорт Кабула, который контролируют американские военнослужащие.

Через аэропорт эвакуируют граждан США и их союзников по НАТО, а также афганцев, которым при талибах угрожает опасность из-за сотрудничества с западными странами. С 15 августа из аэропорта были эвакуированы около 20 тысяч человек.

В день взятия Кабула талибами в аэропорт приехали тысячи жителей Афганистана, пытающихся улететь за границу. Некоторые цеплялись за шасси вылетающих из аэропорта американских самолетов. Сообщается, что из-за паники в аэропорту погибли не меньше 12 человек.

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