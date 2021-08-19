Из-за паники в аэропорту Кабула погибли 12 человек. Люди цеплялись за взлетающие самолеты, пытаясь сбежать от талибов

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По меньшей мере 12 человек погибли в аэропорту Кабула и его окрестностях с тех пор, как боевики движения взяли 15 августа под контроль Кабул и почти всю территорию Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова представителей НАТО и «Талибана».

Взятие Кабула привело к наплыву людей в аэропорт, которые пытались уехать из страны. По словам представителя талибов, который не раскрыл свое имя, люди погибли из-за стрельбы или возникшей давки.

Представитель «Талибана» призвал людей, которые толпятся у входа в аэропорт, вернуться домой, если у них нет законных оснований на выезд из Афганистана. «Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал в аэропорту», — добавил он.

Аэропорт Кабула контролируют американские военные, которые помогают эвакуации дипломатов из США и других стран. С 15 августа западные страны эвакуировали около восьми тысяч человек.

После взятия Кабула в аэропорту возникла паника. Вечером 15 августа сотни афганцев выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытаясь уехать из страны. В тот день один из военно-транспортных самолетов США за раз вывез более 640 пассажиров. 16 августа хаос в аэропорту продолжился: в соцсетях публиковали видео с людьми, которые цеплялись руками за взлетающие самолеты. На фоне этого вылеты приостанавливали почти на сутки.

Вечером 17 августа появились сообщения, что талибы перестали пропускать граждан Афганистана в аэропорт. США в ответ призвали пустить в аэропорт всех афганцев, желающих покинуть страну.

18 августа боевики «Талибана» стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу людей, собравшуюся возле аэропорта. 19 августа, по данным Reuters, в этом районе также стреляли в воздух, из-за чего люди, в том числе женщины с детьми, разбежались. До конца неясно, кто именно стрелял в последнем случае: талибы или американские военные.