Перейти к материалам

Стань агентом лета!

США потребовали от «Талибана» пустить в аэропорт Кабула всех желающих покинуть страну жителей Афганистана

Источник: edition.cnn.com

США требуют, чтобы боевики «Талибана» позволили всем гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, беспрепятственно добраться до аэропорта Кабула. С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента Венди Шерман. 

По словам Шерман, сейчас представители США ведут прямой диалог об этом с «Талибаном» в Кабуле и Дохе. «Мы ясно заявляем им, что ожидаем, что всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, позволят это сделать безопасно и без преследования», — заявила чиновница. 

Шерман отметила, что у «Талибана» есть обязательства перед правительством США, в соответствии с которыми движение не должно препятствовать вылету афганцев из страны.

Сейчас аэропорт Кабула контролируется военными США. Это единственное место, откуда можно покинуть Афганистан. В армии США заявляют, что из страны уже эвакуированы более пяти тысяч человек.

В первый день после захвата власти талибами в аэропорт бежали тысячи афганцев — они выбегали на ВПП и залезали на стоявшие на земле самолеты, надеясь таким образом покинуть страну. Из-за этого 16 августа вылеты были приостановлены почти на сутки.

Вечером 17 августа появились сообщения о том, что талибы перестали пропускать в аэропорт граждан Афганистана.

По состоянию на 18 августа в аэропорту и около него продолжают находиться тысячи людей. В Пентагоне признали, что американские военные были вынуждены стрелять в воздух, чтобы контролировать людей. В «Талибане» также заявили, что бойцы движения производили предупредительные выстрелы, подчеркнув, что это делалось для разгона толпы и они «не хотели никому навредить». О погибших в аэропорту в результате стрельбы не сообщается.

Афганистан под властью талибов

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама