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Наша страна была и остается мусульманской, но между тем, что было 20 лет назад и сейчас, — огромная разница. Мы будем действовать не так, как раньше. Мы не стремимся никому отомстить и простили всех. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов. На территории Афганистана не будет места террористам, никто не будет атаковать другие страны, в том числе США. Мы не хотим войны, мы хотим мира и стабильности (но если что, воевать мы умеем, вы это видели). Афганистан прекратит производить наркотики. Права женщин будут защищены, они могут работать и учиться и быть активными членами общества, но в рамках норм шариата. Мы объявляем амнистию для всех, кто сотрудничал с иностранными военными — можете не бояться, что к вам в дверь постучат. Независимые СМИ останутся независимыми, но они должны уважать нормы ислама и не работать против национальных интересов.

Это приблизительный пересказ заявлений, которые официальный представитель « » Забихулла Муджахид сделал в Кабуле во время первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане. Цитаты необязательно являются дословными. Полностью пресс-конференцию можно посмотреть здесь.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Hoshang Hashimi / AFP / Scanpix / LETA