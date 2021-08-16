Первый день Афганистана под властью талибов. Главное Тысячи людей пытаются бежать. «Талибан» обещает мирную жизнь. Россия налаживает с ним контакты

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Афганцы пытаются попасть в самолет, готовящийся к вылету из аэропорта Кабула Wakil Kohsar / AFP / Scanpix / LETA

Тысячи людей пытаются улететь из аэропорта Кабула на вывозных рейсах. Аэропорт, охраняемый американскими военными, — это сейчас единственный путь для тех, кто хочет покинуть Афганистан. В ночь на 16 августа он прекратил принимать коммерческие рейсы — это привело к панике, толпы людей выбегали на взлетно-посадочную полосу и забирались на фюзеляжи самолетов, стоящих на земле. Американские военные открыли огонь в воздух, чтобы рассеять толпу, мешавшую вылетам. В результате давки и падений с самолетов погибли семь человек, также сообщается о двух вооруженных людях, застреленных американскими военными. Днем 16 августа вылеты приостановили. На момент написания этого текста военные пытаются установить контроль над аэропортом и оттеснить людей, чтобы самолеты могли приземляться и взлетать.

Подробнее о происходящем в аэропорту Кабула Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

Афганистан массово покидают и местные военные — власти соседнего Узбекистана заявили, что 14-15 августа воздушное пространство страны незаконно пересекли 22 самолета и 24 вертолета, на борту которых находились 585 человек. Один из афганских самолетов Embraer столкнулся с сопровождавшим его МиГ-29 ВВС Узбекистана, пилотам удалось катапультироваться.

США пообещали увеличить воинский контингент для обеспечения безопасности в аэропорту Кабула — к находящимся в Афганистане пяти тысячам военных добавится еще тысяча. Командующий американскими силами в стране встретится с , чтобы достичь договоренности об эвакуации желающих уехать вывозными рейсами. Также встречу с представителем « » в Дохе уже провел глава центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи. Более 60 государств мира призвали талибов обеспечить свободный выезд всех желающих из Афганистана. Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил все страны мира не отказывать в убежище беженцам из Афганистана и не высылать их назад.

Президент Франции Эмманнуэль Макрон заявил, что для помощи американцам в организации эвакуации Париж направит два военных самолета и силы спецназа. Еще 200 военнослужащих пришлет Великобритания.

Диспетчерский контроль за вылетающими рейсами был передан военным — в связи с этим руководство гражданской авиации Афганистана заявило, что более не может обеспечивать должное сопровождение транзитных рейсов и рекомендовало авиакомпаниям, летающим над страной, изменить свои маршруты. Среди тех, кто уже последовал этим рекомендациям — обе российские компании, летавшие над Афганистаном, «Аэрофлот» и грузовая AirBridgeCargo.

Страны Запада планируют эвакуировать из Афганистана тысячи людей. Помимо дипломатов и собственных граждан власти некоторых западных государств начали вывоз из Афганистана жителей страны, которые с ними сотрудничали, а также представителей других групп, которым может угрожать опасность — например, правозащитников.

Одна только Германия планирует вывезти 10 тысяч человек — о таком количестве людей, как сообщает Reuters, на закрытом совещании говорила канцлер Ангела Меркель. Число афганцев, нуждающихся в эвакуации из-за сотрудничества с США, американский ветеран войны в беседе с «Аль-Джазирой» оценил в 44 тысячи человек. Уже известно как минимум об одном нападении на жителя Афганистана, помогавшего западным военным: талибы похитили местного переводчика, который работал с находившимися ранее в стране военнослужащими из Чехии.

«Талибан» объявил, что война в Афганистане окончена. Представитель катарского политического офиса Мохаммад Наем заявил, что в ближайшее время талибы определят форму правления в стране, подчеркнув, что они не стремятся к международной изоляции Афганистана. Источник Reuters в руководстве группировки сообщил, что рядовые боевики «Талибана» получили приказ не вмешиваться в повседневную жизнь афганцев.

Руководство талибов официально пригласило госслужащих вернуться на рабочие места, «не беспокоясь о том, что их права будут ущемлены» — при этом пойти на работу предложили и женщинам при условии, что они будут носить хиджаб. Официальный представитель террористической группировки заявил, что боевики обеспечивают безопасность на улицах Кабула и задерживают тех, кто пытается нападать на бывших чиновников. "Талибан" также начал изымать оружие у гражданских лиц, мотивируя это тем, что теперь на улицах безопасно и для самозащиты оружие больше не нужно.

Как сообщает корреспондент «Аль-Джазиры», обстановка на улицах Кабула по большей части спокойная. Ко второй половине дня 16 августа в городе снова начали открываться магазины и рестораны, а на улицах вновь стали появляться люди — в том числе женщины, некоторые из которых были в обычной одежде. Корреспондент CNN Кларисса Уорд в своем репортаже с улиц города, в свою очередь, сообщила, что женщин на улицах стало значительно меньше, а те, которых она видела, одеты более консервативно, чем обычно. Сама она снимала репортаж в хиджабе.

CNN

Россия установила рабочие контакты с новыми властями Афганистана, сообщается в заявлении МИД РФ. В ведомстве призвали все стороны воздержаться от насилия и подчеркнули, что обстановка «в целом стабилизируется», отметив, что талибы гарантировали безопасность местных жителей и иностранных дипмиссий.

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Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что не видит угрозы союзникам России в Центральной Азии и назвал талибов «более договороспособными, чем прежнее марионеточное правительство». Кабулов также сказал, что Москва «загодя подготовила почву для разговора с новой властью в Афганистане» и «по полной использует этот актив в долгосрочных интересах Российской Федерации». Из крупных стран мира о готовности построить с режимом талибов «дружественные отношения» также заявил Китай. Совет безопасности ООН на своем заседании пока не поднимал вопрос признания новых властей Афганистана, в заявлении Совбеза лишь содержится призыв образования нового «единого, инклюзивного и представительного» правительства путем переговоров.

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