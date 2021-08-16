Более 60 государств призвали разрешить свободный выезд граждан из Афганистана

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Более 60 стран мира призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое вечером 15 августа распространил Госдепартамент США.

Те, кто располагает властью и полномочиями в Афганистане, несут ответственность по защите жизней и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка. Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им.

Страны призвали оставить открытыми дороги, аэропорты и пограничные пункты, а также поддерживать спокойную обстановку в Афганистане.

Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписантов нет.

15 августа объявило об окончании войны в Афганистане после того, как боевики движения взяли под контроль Кабул. «Талибан» контролирует всю территорию страны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в неизвестном направлении. Вечером 15 августа боевики заняли президентский дворец. Дипломатические миссии многих стран начали эвакуировать своих сотрудников из Афганистана (российские дипломаты остались в Кабуле).

«Талибан» контролирует все наземные пограничные переходы в Афганистане. Страну можно покинуть только через международный аэропорт Кабула. Там собрались сотни людей, которые пытались улететь из страны, штурмуя самолеты. В аэропорту приостановили все коммерческие рейсы.

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