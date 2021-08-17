Вы тоже ничего не знаете о лидерах «Талибана»? Похоже, Афганистаном будут править исламский богослов, который не умеет пользоваться телефоном, и дипломат, знакомый с Помпео и Лавровым

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15 августа боевики террористического движения вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана. Они собираются превратить страну в исламский эмират. Кто его возглавит, пока неизвестно. Лидером «Талибана» является Хайбатулла Ахундзада, но о победе талибов объявил его заместитель, глава политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар. Журналисты называют его лицом движения и предполагают, что именно он станет новым главой Афганистана. Рассказываем, что известно о двух руководителях талибов.

Voice of America / Wikimedia Commons

Хайбатулла Ахундзада — богослов и консерватор, которого боятся даже в самом «Талибане»

Нынешний лидер «Талибана» родился, как считается, в 1961 году в провинции Кандагар, которая расположена на юго-востоке Афганистана и граничит с Пакистаном. Его отец был деревенским . После советского вторжения в Афганистан семья переехала в соседний Пакистан, в город Кветту, где Ахундзада пошел в одно из местных .

Сообщается, что в 1980-х он воевал против советских солдат в Афганистане, но не участвовал в боевых действиях непосредственно на передовой.

Ахундзада вступил в "Талибан" вскоре после его создания в 1994 году и завоевал доверие основателя движения муллы Омара. Когда талибы пришли к власти в Афганистане в 1996-м, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем главы верховного суда. Считается, что он приговаривал людей к введенным талибами жестоким наказаниям (например, отрубанию конечностей за воровство).

После свержения режима талибов в Aфганистане Ахундзада перебрался в Пакистан и преподавал в разных медресе.

В 2013 году основатель «Талибана» мулла Омар был убит. Новым лидером группировки был избран Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзада вошел в число его заместителей и стал одной из ключевых фигур в организации терактов «Талибана». В 2016 году Мансур погиб в Пакистане. Уже через несколько дней Ахундзада был объявлен новым лидером движения.

Эксперты говорили, что перед ним стояла задача по консолидации «Талибана», внутри которого при Мансуре начались разногласия и даже вооруженные столкновения. Они отмечали его репутацию скромного человека и предполагали, что он, в отличие от своего предшественника, может согласиться на переговоры по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Но члены движения настаивали, что Ахундзада не пойдет на заключение мира.

В «Талибане» Ахундзада имеет репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике, говорил афганский журналист Сами Юсуфзай. Кроме того, по его словам, талибы побаиваются Ахундзада из-за его судейского прошлого.

В 2017 году 23-летний сын лидера талибов погиб при совершении теракта: он направил грузовик, начиненный взрывчаткой, на территорию базы правительственных войск на юге Афганистана. В 2019 году брат лидера «Талибана» был убит при взрыве бомбы в мечети Кветты в Пакистане.

Известно о покушениях и на самого лидера «Талибана». В прессе не раз появлялись сообщения о его смерти (в том числе от коронавируса), но они не подтверждались. В начале августа официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что Ахундзада остается лидером талибов и обладает решающим словом в религиозных, политических и военных вопросах.

Ibraheem al Omari / Reuters / Scanpix / LETA

Абдул Гани Барадар — военный стратег и дипломат «Талибана», заключивший мир с американцами

Человек, ставший «лицом» Талибана, родился в 1968 году в провинции Урузган в центральной части Афганистана. Он рос в Кандагаре и после вторжения советских войск в Афганистан участвовал в боях с ними. Предполагается, что именно в это время Барадар познакомился с муллой Омаром. После того, как СССР вывел войска из Афганистана, Барадар вместе с Омаром открыл медресе в Кандагаре и в дальнейшем вошел в число сооснователей «Талибана».

Барадар считался одним из главных военных стратегов «Талибана», который координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование. Он входил в число ближайших соратников муллы Омара и, как сообщалось, женился на его сестре. В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны.

После разгрома «Талибана» в Афганистане Барадар бежал в Пакистан. Его называли сторонником примирения с Хамидом Карзаем — афганским президентом, пришедшим к власти при поддержке США (они оба принадлежат к пуштунскому племени попалзай). Но в 2009 году в интервью американскому журналу Newsweek Барадар заявил, что талибы не сложат оружие, пока не добьются ухода американцев из Афганистана.

В 2010 году Барадар был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб. Его фото с руками, скованными цепью, попали в СМИ. Однако в 2018 году его освободили. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через Барадара, у которого была репутация прагматичного переговорщика.

Барадар после ареста в Пакистане

После освобождения Барадар перебрался в Катар и стал лидером переговорной группы. Он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом (американский лидер описал эту беседу как «очень хорошую»), а в феврале 2020 года он от имени «Талибана» подписал мирное соглашение с американскими властями.

Барадар с Майком Помпео

Так Барадар стал главным дипломатом «Талибана». В последние годы он встречался не только с Помпео, но и с высшими чиновниками других крупнейших стран мира — в частности, с министром иностранных дел Китая Ваном И и главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам афганского журналиста Сами Юсуфзая, который несколько раз встречался с Барадаром, это спокойный и дипломатичный человек, «который говорит только по существу». Он пользуется большим уважением среди талибов и у него есть «амбиции стать лидером», считает Юсуфзай.

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Ольга Корелина