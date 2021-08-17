Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу должен был покинуть страну после захвата власти , но остался, чтобы помочь уехать британцам и афганцам, связанным с британскими властями. 15 августа он лично выдавал визы афганцам в аэропорту Кабула, куда переехало посольство Великобритании, сообщил британский таблоид Daily Mail.

«Наш посол остается в Кабуле, а сотрудники британского правительства продолжают оказывать помощь британским гражданам и нашим афганским сотрудникам», — заявили изданию в МИД Великобритании.

15 августа талибы вошли в Кабул, взяв под контроль всю территорию Афганистана. Это произошло гораздо быстрее, чем ожидали на Западе. Дипломатов западных стран перевезли в аэропорт Кабула — это был последний путь, которым еще можно было покинуть страну. Туда съехались тысячи афганцев, надеясь улететь на последних рейсах. Люди в отчаянии выбегали на взлетно-посадочную полосу и штурмовали самолеты. Несколько человек погибли.

Что происходило в аэропорту Кабула Сотни людей пытались прорваться в аэропорт Кабула на последние самолеты из Афганистана. Несколько человек погибли

Великобритания за несколько дней до взятия Кабула талибами заявила, что сокращает численность своего посольства и направит в Афганистан 600 военнослужащих, чтобы обеспечить эвакуацию граждан Великобритании и граждан Афганистана, которые сотрудничали с Западом и которым угрожает опасность при талибах. По данным Daily Mail, речь шла примерно о трех тысячах обладателях британских паспортов, двух тысячах афганских переводчиков с семьями и еще примерно двух тысячах афганцев, так или иначе связанных с Великобританией.

"Талибан" обещал не препятствовать эвакуации из аэропорта Кабула. Но афганцы, которые сотрудничали с американцами и их союзниками, опасаются, что талибы помешают вылету тех, кого считают коллаборационистами. Афганский чиновник, который был переводчиком у британских солдат и дипломатов, заявил британскому изданию The Telegraph, что «время на исходе» и "Талибан" скоро начнет выслеживать тех, кто работал с иностранными правительствами.

Эвакуация из Афганистана Самолет американских ВВС за раз эвакуировал 640 афганских беженцев. Фотография

Посол Великобритании Лори Бристоу должен был улететь из Афганистана не позднее вечера 16 августа — на следующий день после взятия Кабула, сообщил The Telegraph. Но источник издания заявил, что Бристоу останется в Афганистане, чтобы проконтролировать процесс эвакуации, который может продлиться до конца августа. В соцсетях Бристоу назвали героем.

57-летний Лори Бристоу — выпускник Кембриджского университета, он имеет докторскую степень в области литературы. Он пришел в министерство иностранных дел Великобритании в начале 1990-х годов и работал в Румынии, Турции, Азербайджане. В 2016-2020 годах Бристоу был послом Великобритании в России. На этот период пришлось обострение отношений двух стран, связанное, главным образом, с .

Через год после предполагаемого отравления, в марте 2019-го, Бристоу дал интервью «Коммерсанту», в котором заявил, что «российское государство подвергает окружающих опасности» и призвал Москву не совершать «дестабилизирующие, опрометчивые поступки». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это интервью «суицидальным» и «шокирующим по своей странности и безапелляционности, агрессивности».

«Он очень профессионально управлял очень сложной политической ситуацией, — заявил The Telegraph неназванный британский дипломат, работавший вместе с Бристоу. — Думаю, что после этого он мог надеяться на одну из серьезных должностей — в Вашингтоне или Нью-Йорке. Но они достались другим».

Послом в Афганистане Бристоу был назначен в июне 2021 года. «Не думаю, что он ожидал, что пробудет там так мало, — высказал мнение источник The Telegraph. — В Кабуле была работа, требующая огромной ответственности, и я думаю, что он очень успешно справляется со своей задачей».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Ольга Корелина