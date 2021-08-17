Талибы захватили Кабул. Пока тысячи местных жителей пытаются бежать из Афганистана, террористы катаются на каруселях и снимают себя на видео
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Боевики движения «Талибан» захватили Кабул и объявили о создании Исламского эмирата Афганистан. Президент и тысячи жителей бежали из страны (хотя у многих не получилось). Что в это время делают террористы? Катаются на игрушечных лошадках и на машинах в автодроме — и снимают себя на видео в качалке президентского дворца.
«Талибан» — террористическая организация, внесенная в соответствующие списки не только в России, но и во многих других странах. Захват Афганистана талибами — это новая угроза миру, которая вызывает множество опасений.
Фото на обложке: AFP / Scanpix / LETA