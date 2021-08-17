Перейти к материалам

Стань агентом лета!

истории

Талибы захватили Кабул. Пока тысячи местных жителей пытаются бежать из Афганистана, террористы катаются на каруселях и снимают себя на видео

Источник: Meduza

Боевики движения «Талибан» захватили Кабул и объявили о создании Исламского эмирата Афганистан. Президент и тысячи жителей бежали из страны (хотя у многих не получилось). Что в это время делают террористы? Катаются на игрушечных лошадках и на машинах в автодроме — и снимают себя на видео в качалке президентского дворца.

Meduza

«Талибан» — террористическая организация, внесенная в соответствующие списки не только в России, но и во многих других странах. Захват Афганистана талибами — это новая угроза миру, которая вызывает множество опасений.

Подробнее о том, почему победа талибов угрожает всему миру

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

Подробнее о том, почему победа талибов угрожает всему миру

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

и еще подробнее о том, что происходит в афганистане

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег

Фото на обложке: AFP / Scanpix / LETA

Реклама