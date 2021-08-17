Талибы захватили Кабул. Пока тысячи местных жителей пытаются бежать из Афганистана, террористы катаются на каруселях и снимают себя на видео

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Боевики движения захватили Кабул и объявили о создании Исламского эмирата Афганистан. Президент и тысячи жителей бежали из страны (хотя у многих не получилось). Что в это время делают террористы? Катаются на игрушечных лошадках и на машинах в автодроме — и снимают себя на видео в качалке президентского дворца.

Meduza

«Талибан» — террористическая организация, внесенная в соответствующие списки не только в России, но и во многих других странах. Захват Афганистана талибами — это новая угроза миру, которая вызывает множество опасений.

Подробнее о том, почему победа талибов угрожает всему миру

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

Подробнее о том, почему победа талибов угрожает всему миру

Талибы захватили Афганистан. Это новый ИГИЛ? И почему для России и всего мира последствия будут ужасающими? Отвечаем на главные вопросы о ситуации в Кабуле

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Фото на обложке: AFP / Scanpix / LETA