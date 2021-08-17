«Мы дали афганцам все, чтобы они могли построить свое будущее. Желание бороться за это будущее мы дать не можем» Кратчайший пересказ речи Байдена о ситуации в Афганистане

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Мы пришли в Афганистан 20 лет назад, чтобы добраться до тех, кто организовал теракты 11 сентября, и убедиться, что « » не сможет использовать Афганистан как базу для атак. Мы сделали это. Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы помочь афганцам построить их государство. Американцы не должны воевать и умирать на чужой войне, если афганские войска не хотят бороться на своей. Мы потратили триллион долларов и дали им все, что им было нужно, чтобы самим определять свое будущее, но желание бороться за это будущее мы им дать не можем. Если Афганистан неспособен сам оказывать сопротивление « », то ни год, ни пять, ни двадцать лет дополнительного присутствия США им бы не помогли. Ошибкой было бы пытаться переделать чужую страну с помощью бесконечных развертываний американских войск. Участие в этом конфликте не в интересах США, наши соперники — Россия и Китай — были бы рады, если бы мы продолжали тратить миллиарды долларов на Афганистан. Мне не нравится то, что происходит там сейчас, но я уверен в своем решении. Наша задача — провести эвакуацию, после этого война для нас завершится.

Это приблизительный пересказ речи Байдена по поводу ситуации в Афганистане. Цитаты необязательно являются дословными. Полностью посмотреть выступление можно здесь.

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Фото в анонсе: Anna Moneymaker / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA