Сын знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда создал силы сопротивления «Талибану». Но неизвестно, сколько они продержатся

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Участники отрядов Ахмада Масуда в Панджшерской долине, 21 августа 2021 года Sahel Arman / AFP / Scanpix / LETA

атаковали Панджшерскую долину — единственный еще не захваченный ими район Афганистана. Там действуют противники «Талибана», назвавшие себя Национальным фронтом сопротивления. Представитель этой структуры Али Назари заявил, что талибы попытались атаковать Панджшер в ночь на 23 августа, но потерпели поражение и отступили. Накануне, 22 августа, "Талибан" дал участникам сопротивления четыре часа на то, чтобы сложить оружие, пообещав в противном случае «наказать» их.

Панджшерская долина уже становилась центром сопротивления. Там действовал известный афганский полевой командир Ахмад-Шах Масуд. Долина находится в 150 километрах от Кабула. Это стратегически важный участок, рядом с которым проходят пути, соединяющие север и юг Афганистана. В 1980-1990-х годах Панджшер был плацдармом Ахмад-Шаха Масуда, который успешно оказывал сопротивление сначала советским войскам, а потом талибам. Ахмад-Шах Масуд был убит связанной с «Талибаном» « » незадолго до терактов 11 сентября.

Лидером нового сопротивления «Талибану» себя называет Ахмад Масуд — 32-летний сын Ахмад-Шаха Масуда, получивший образование в Великобритании. Он поддерживает идею своего отца о том, что такому государству как Афганистан нужна децентрализованная политическая система. Ахмад Масуд призывает талибов сформировать децентрализованное правительство, в которое войдут представители всех сил. В противном случае, обещает Ахмад Масуд, его силы окажут им вооруженное сопротивление.

Ахмад Масуд написал колонку в The Washington Post, призывая Запад поддержать его отряды. «Знайте, что миллионы афганцев разделяют ваши ценности. Мы долго боролись за открытое общество, в котором девушки могли бы стать врачами, пресса могла бы работать свободно, а молодежь могла бы танцевать и слушать музыку или посещать футбольные матчи на стадионах, которые талибы когда-то использовали для казней — и, возможно, будут делать это снова», — говорится в колонке. Масуд отметил, что «США и их союзники покинули поле битвы, но Америка все еще может быть „великим арсеналом демократии“, как говорил Франклин Рузвельт…».

В Панджшере скрывается и Амрулла Салех — вице-президент Афганистана, объявивший себя новым главой государства. После бегства президента Афганистана Ашрафа Гани в ОАЭ Салех напомнил, что, согласно конституции Афганистана, исполняющим обязанности президента становится вице-президент. Он заявил, что остается на территории Афганистана, и призвал афганцев присоединяться к сопротивлению талибам.

Салех находится в Панджшерской долине, подтвердил представитель Национального фронта сопротивления Али Назари. При этом он не стал напрямую связывать вице-президента с повстанцами: «Господин Салех настроен против „Талибана“ и против Пакистана. Это не означает, что он является частью этого движения [сопротивления]. Он находится в Панджшере, и его уважают». Однако пресса связывает Салеха и Масуда, отмечая, что вице-президент когда-то воевал под началом отца нынешнего лидера сопротивления.

Действительно ли сопротивление сможет сопротивляться «Талибану» — неизвестно. Отряды Масуда считаются единственной силой внутри Афганистана, готовой и способной противостоять талибам. Национальный фронт сопротивления утверждает, что к нему присоединяются военнослужащие правительственных сил Афганистана и гражданские и что в Панджшере уже собрались девять тысяч человек, способных сражаться. Но эксперты считают, что Масуд вряд ли станет большой проблемой для «Талибана»: у него немного союзников внутри Афганистана, а другие государства тоже не спешат выказывать поддержку его движению.

Кремль заявил, что не будет вмешиваться в противостояние в Афганистане. «Сегодня на внеочередном заседании Организации договора о коллективной безопасности упоминалась эта линия развития событий, причем в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ольга Корелина