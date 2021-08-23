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Россия не планирует вмешиваться в события, происходящие в Афганистане. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о противостоянии боевиков движения с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

Сегодня на внеочередном заседании Организации договора о коллективной безопасности упоминалась эта линия развития событий, причем в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается.

Представитель Кремля также уточнил, что Москва не намерена вмешиваться в афганский конфликт ни в военном, ни в дипломатическом плане.

«Талибан» взял под контроль практически всю территорию Афганистана после того, как США начали вывод войск из этой страны. 15 августа под контроль талибов перешла столица страны — Кабул, после чего из страны сбежал президент Ашраф Гани.

Ахмад Масуд — сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда — и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер. К ним присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с «Талибаном». Талибы выдвинули Масуду ультиматум о сдаче Панджшера.

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