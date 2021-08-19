NY Times: талибы начали искать афганцев, сотрудничавших с американскими военными, чтобы «допросить и наказать». Они обещали этого не делать
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Боевики движения «Талибан» активизировали розыск жителей Афганистана, которые оказывали помощь военным НАТО и США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ, подготовленный для ООН.
У талибов, отмечается в документе, есть список сотрудничавших с американцами людей, которых они хотят «допросить и наказать», и мест их жительства. Боевики ходят по этим адресам и угрожают арестом и убийством родственников разыскиваемых людей, в случае, если они сами не сдадутся добровольно.
В списках талибов, в том числе, фигурируют афганские полицейские, военные и сотрудники следственных органов.
Как отмечает NY Times, людей из списка талибы ищут в том числе в окрестностях аэропорта Кабула — единственного места, откуда сейчас можно покинуть страну.
Талибы захватили власть в Кабуле 15 августа. Вскоре после этого они пообещали, что всем полицейским, военным и чиновникам будет объявлена амнистия и они смогут продолжить свою работу. Боевики также обещали не трогать тех, кто сотрудничал с западными военными.
США сообщали, что талибы взяли на себя обязательства пропустить в аэропорт Кабула всех граждан Афганистана, которые хотят покинуть страну. Тем не менее, уже на второй день после того, как боевики захватили власть, из Кабула стали поступать сообщения о том, что в аэропорт пускают только иностранцев.