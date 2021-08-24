«Страна.ua»: украинский военный самолет в Кабуле зафрахтовали богатые беженцы. В МИД сначала сообщили об угоне этого рейса, а потом опровергли свое заявление

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По данным источников издания «Страна.ua», самолет, об угоне которого заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, в действительности не был угнан — его зафрахтовали богатые беженцы из Афганистана, чтобы улететь в Иран.

«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями», — сообщает «Страна.ua» в своем телеграм-канале (сайт этого издания с 23 августа заблокирован по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины).

Большая часть беженцев, которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги, утверждают источники «Страны.ua».

Замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил 24 августа в интервью «Общественному радио», что в прошлое воскресенье неизвестные люди угнали в аэропорту Кабула самолет, на котором из Афганистана должны были вывезти украинцев. Самолет, по словам Енина, отправился в Иран.

Через несколько часов после этого заявления Енина спикер МИДа Украины Олег Николенко объявил, что информация о захваченном самолете не соответствует действительности. По словам официального представителя МИД Украины, Енин «в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».

После того, как 15 августа взяли под свой контроль Кабул, в аэропорт столицы Афганистана пришли тысячи человек, пытающихся бежать из страны. Некоторые пытались улететь, зацепившись за фюзеляжи самолетов, срывались и гибли. Для разгона пытавшихся прорваться на летное поле военные коалиции, охраняющие периметр аэропорта, были вынуждены стрелять в воздух.

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