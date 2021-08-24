Киев заявил об угоне самолета, предназначенного для эвакуации украинцев из Кабула

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Неизвестные люди угнали в аэропорте Кабула самолет, на котором из Афганистана должны были эвакуировать граждан Украины. Об этом в интервью «Общественному радио» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

По словам Енина, всю прошлую неделю украинская дипломатическая служба работала в режиме «краш-теста». Других деталей о захвате самолета представитель МИДа не привел.

После установления в Афганистане власти Украина совершила три рейса по эвакуации своих граждан из страны. Последний из них приземлился в киевском аэропорту «Борисполь» вечером 23 августа. По данным МИДа, до сих пор в Афганистане остаются еще около 50 граждан Украины.

Аэропорт Кабула остается единственным способом покинуть Афганистан. Его охраняют силы НАТО, оттуда эвакуируют граждан западных стран и афганцев, которые им помогали. Возле ворот в аэропорт собрались, по оценке правозащитников, около 10 тысяч человек, пытающихся улететь за границу. За неделю после взятия власти талибами из-за давки и паники в районе аэропорта Кабула погибли не меньше 20 человек.

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