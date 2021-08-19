Джо Байден: американские военные уйдут из Афганистана, только когда страну покинут все граждане США

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Президент США Джо Байден сказал в интервью ABC News, что американские военные останутся в Афганистане, пока все американские граждане не покинут страну, даже если для этого потребуется продлить миссию после крайнего срока 31 августа.

Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. <…> Если там останутся американские граждане, мы не уйдем, пока всех не вытащим оттуда.

Байден отметил, что эвакуации из Афганистана ждут 10-15 тысяч американцев и от 50 до 65 тысяч афганцев и членов их семей, которых США также планируют вывезти.

Еще до захвата Афганистана Джо Байден рассчитывал, что американские войска выведут к 11 сентября, к 20-й годовщине теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, ставшего поводом для начала войны в Афганистане. В июле он объявил, что миссия завершится 31 августа. Представители «Талибана» требуют, чтобы американцы завершили вывод войск к 11 сентября.

В Афганистане остаются шесть тысяч американских военных, которые охраняют аэропорт Кабула и обеспечивают эвакуацию граждан США и других стран. Аэропорт Кабула остается единственным местом, откуда можно покинуть Афганистан. После того, как 17 августа талибы перестали пропускать афганцев в аэропорт, США призвали "Талибан" разрешить свободный проход на его территорию.

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