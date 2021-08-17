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Талибы потребовали от США завершить вывод войск к 11 сентября. Они пообещали до этого срока не нападать на американцев

Источник: Sky News

«Талибан» потребовал от США завершить вывод воинского контингента из Афганистана до 11 сентября. Такое заявление представитель движения сделал в эфире Sky News.

По словам представителя талибов, движение намерено выполнять достигнутые ранее договоренности и до этой даты воздержится от атак на американских военных.

Еще до захвата талибами власти в Афганистане дата 11 сентября называлась как крайний срок вывода американских войск.

Сейчас в Афганистане находятся шесть тысяч американских военных. Они контролируют территорию аэропорта Кабула и обеспечивают эвакуацию граждан США и других стран.

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