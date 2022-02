Госдепартамент заявил, что Россия готовит фейковое видео как предлог для вторжения в Украину Журналист AP попросил доказательств. Ему намекнули, что он поддался российской пропаганде

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 3 февраля, во время брифинга для журналистов, заявил со ссылкой на информацию американских спецслужб, что Россия готовит фейковое видео в качестве одного из возможных предлогов для вторжения в Украину.

По словам Прайса, в этом видео будут сцены с ложными взрывами и трупами, актерами, которые играют скорбящих, а также изображениями разрушений и уничтоженной военной техники. Источники The New York Times уточнили, что Россия собирается инсценировать нападение украинских военных на российскую территорию или на русскоязычное население на востоке Украины.

США, как и Украина, с середины января говорят о том, что Россия планирует сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Кроме Неда Прайса, об этом заявляли пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки и официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Однако, как отмечает Axios, конкретных доказательств этому американская администрация не приводит.

Из-за этого во время брифинга 3 февраля Нед Прайс поспорил с корреспондентом агентства Associated Press (AP) Мэттью Ли, который пишет о Госдепартаменте США и американской внешней политике больше 20 лет. «Кажется, вы заходите на поляну . Каковы доказательства создания какого-то пропагандистского фильма?» — спросил Ли Прайса.

Тот ответил, что это информация разведки, которую правительство США решило рассекретить, чтобы помешать планам России использовать фальшивое видео как предлог для вторжения. Прайс добавил, что американские власти раскрывают разведданные, только когда полностью в них уверены и делают это так, чтобы защитить «важные источники и методы» получения информации.

«Мне жаль, что вы сомневаетесь в информации, которой располагает американское правительство», — заявил Прайс. «Если вы ставите под сомнение основания доверять американскому правительству, британскому правительству, правительствам других стран и желаете найти утешение в информации, которую распространяют русские, ваше дело», — продолжил он.

«Я не ведусь на российскую пропаганду», — ответил Ли после паузы. «Но я не собираюсь вестись и на обвинения… Вы говорите: „Доказательством является то, что я это сказал“. <…> [Дайте] хотя бы одно [поддающееся проверке] подтверждение, ладно? <…> Пожалуй, я просто брошу это, нам стоит двигаться дальше», — закончил Ли попытки переубедить Прайса.

Ряд других американских журналистов поддержали позицию коллеги. «Это работа журналиста — подвергать сомнению „информацию, которой располагает американское правительство“», — написал в твиттере корреспондент ABC Джонатан Карл. Журналист-расследователь и телеведущий Марк Максвелл пошутил, что Прайс «сожалеет о существовании репортеров». Журналистки Мэгги Хаберман из The New York Times и Фелиша Сонмез из The Washington Post возмутились из-за намека Прайса на то, что Ли верит российской пропаганде.

Сам Прайс после инцидента заявил: «У нас со знаменитым Мэттом Ли было немало стычек, мои шрамы от них не дадут соврать. Конечно же, его не одурачила ничья пропаганда, и с моей стороны было некорректно на такое намекать. Ничего, кроме уважения к нему, я не испытываю, о чем и сообщил ему в телефонном звонке после брифинга».

В тот же день, 3 февраля, похожий инцидент произошел с пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки. Корреспондент NPR Аиша Раскоу спросила ее, предоставит ли Белый дом доказательства слов президента США Джо Байдена о гибели лидера « » Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Байден заявил, что тот привел в действие взрывное устройство, убив себя и нескольких членов своей семьи, когда его дом окружили американские военнослужащие.

«Предоставят ли США какие-либо доказательства? Потому что могут быть люди, которые скептически относятся к произошедшему и к тому, что случилось с гражданскими», — сказал Раскоу. Псаки уточнила, имеется ли в виду, что американские военные могут предоставлять неточную информацию, — и добавила: «А ИГ предоставляет точную информацию?». Раскоу ответила, что имела в виду не это, а то, что Пентагон не всегда дает точную оценку числа мирных жителей, которые погибают при его операциях на Ближнем Востоке.

Замечание Псаки также вызвало у некоторых журналистов недоумение. «Когда правительство США делает заявление, работа репортера состоит в том, чтобы запросить доказательства», — отметило издание The Huffington Post, которое опубликовало про инциденты с участием Псаки и Прайса статью под заголовком «Должностные лица администрации Байдена [говорят] журналистам, требующим доказательств: „Просто поверьте нам“».

Ольга Корелина