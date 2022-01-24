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Евгений Мураев Vladislav Musienko / Reuters / Scanpix / LETA

Вечером 22 января (ночью 23 января по московскому времени) министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление о том, что администрация президента РФ планирует привести к власти в Украине пророссийского политика.

«Мы получили информацию, указывающую на то, что российские власти рассчитывают привести к власти в Киеве пророссийского лидера, в то же время раздумывая, нападать ли им на Украину и оккупировать ли ее. В качестве возможного кандидата рассматривается бывший украинский депутат Евгений Мураев», — сказано в заявлении британского МИДа, основанном на сведениях разведывательных служб.

В министерстве перечислили имена еще четырех бывших украинских политиков, с которыми «поддерживают связи» российские спецслужбы. В этот список вошли:

Николай Азаров, премьер-министр Украины во время президентства Виктора Януковича в 2010-2014 годах;

Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины в 2012-2014 годах и исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году;

Андрей Клюев, первый вице-премьер Украины в 2010-2012 годах и глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича;

Владимир Сивкович, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В МИД подчеркнули, что некоторые из перечисленных людей «поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс считает, что представленная информация «проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля». Трасс призвала Россию предпринять усилия по деэскалации, прекратить «свою кампанию агрессии и дезинформации» и придерживаться дипломатического пути. «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское военное вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», — добавила дипломат.

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб сказал в интервью Sky News, что Россию будут ждать серьезные последствия, если она «попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим».

США располагают теми же доказательствами, что и Великобритания, сообщил источник CNN, осведомленный о работе разведывательных служб двух стран. «Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму долгую, затяжную войну. Это включает в том числе установление дружественного правительства и использование разведывательных агентств для разжигания разногласий», — сказал собеседник телеканала.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC отказался комментировать разведывательные данные, представленные Великобританией. «Но вот что я могу сказать: мы были обеспокоены и предупреждали о подобной тактике в течение нескольких недель, и мы заявляли публично, что Россия попытается каким-то образом свергнуть или заменить правительство», — заявил Блинкен.

В Госдепартаменте сообщили, что, как и раньше, опасаются того, что Россия использует ложный предлог для вторжения. Ранее в январе в Госдепе говорили об опасениях, что Россия применит схему 2014 года и использует «спекулятивные объяснения и оправдания», чтобы вторгнуться в Украину.

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Евгений Мураев — владелец пропагандистского телеканала «Наш». Он четвертый год находится под санкциями России

45-летний Евгений Мураев, которого, по версии британского МИДа, Россия планирует привести к власти в Украине — уроженец Харьковской области. С 18 лет он занимался бизнесом, работая в разных компаниях. В 2006 году начал карьеру госслужащего. В 2006 году он стал депутатом Харьковского областного совета, спустя четыре года тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил его главой администрации Змиевского района Харьковской области. В 2012 году Мураев избрался депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов, которая в годы президентства Януковича была правящей. После смены власти в 2014-м Мураев стал депутатом Рады от «Оппозиционного блока». В 2016-2018 годах состоял в партии «За жизнь», затем основал свою партию — «Наши», которая выступает за широкую децентрализацию Украины.

Мураев — один из бывших владельцев телеканала NewsOne, «самого успешного информационного канала Украины», говорится на сайте партии «Наши». Мураев владел телеканалом в 2014-2018 годах. Новым владельцем NewsOne в 2018 году стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, которого связывают с политиком Виктором Медведчуком, . В феврале 2021 года NewsOne прекратил вещание после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и отключил принадлежащие ему телеканалы.

В 2018 году Мураев основал телеканал «Наш», который вещает в кабельных и спутниковых сетях. «Украинская правда» называет телеканал «пропагандистским».

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Евгений Мураев известен пророссийскими заявлениями. Он называл Евромайдан «государственным переворотом», а войну в Донбассе — «гражданским конфликтом». В июне 2018 года Мураев сказал, что украинский режиссер «для одной части населения является террористом», потому что якобы «готовил поджоги и взрывы». После этого Генпрокуратура Украины возбудила в отношении политика дело о государственной измене, которое позже передала в Службу безопасности Украины. Мураев говорил, что дело Сенцова политическое, но он не знает, справедливы ли обвинения в терроризме, выдвинутые против режиссера. Об итогах расследования в отношении Мураева не сообщалось.

В 2019 году Мураев выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Украины, но в итоге отказался от участия в пользу Александра Вилкула. На парламентских выборах 2019 года Мураев не смог избраться в Раду.

Евгений Мураев в беседе с журналистами назвал заявление МИД Великобритании о его связях с Россией «какой-то глупостью», поскольку с 2018 года он находится (.pdf) под российскими санкциями, по его словам, «из-за конфликта с Медведчуком».

Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего. Вы можете посмотреть изложенную мною программу — у нас с ними разное видение развития страны. Украина должна быть сильным и суверенным государством. Поэтому сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения.

В беседе с The Telegraph Мураев заявил, что его «позабавили» обвинения Великобритании. «Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — предположил политик.

Как человеку, который четыре года находится под российскими санкциями, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности и активы отца которого были заморожены в России, мне трудно комментировать заявление министерства иностранных дел.

За несколько часов до заявления британского МИДа Евгений Мураев опубликовал в фейсбуке свою фотографию в образе Джеймса Бонда. На другой день он разместил пост о том, что «Украине нужны новые политики, чья политика будет базироваться исключительно на принципах национальных интересов Украины и украинского народа».

В разговоре с The Independent Мураев сказал, что готов судиться с британскими властями из-за того, что заявление МИДа привело к сотням угроз ему и его семье в социальных сетях. Политик отметил, что 21 января, за день до публикации МИДа, он узнал, что его собираются обвинить в сговоре с Россией, но посчитал, что это недостоверная информация.

Остальные пророссийские политики, упомянутые Великобританией, уехали из Украины в 2014 году. Одного из них США назвали «пешкой ФСБ»

Николай Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010 года по конец января 2014 года. После смены власти в Украине в 2014 году в розыск объявили многих бывших высокопоставленных руководителей страны, в том числе и Азарова, которого заподозрили в хищении государственных средств. Он покинул Украину и уехал в Австрию. В феврале 2016 года Азаров говорил, что живет в России.

Азаров отказался комментировать заявление британских властей о его связях с российскими спецслужбами: «Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется „без меня меня женили“».

Сергей Арбузов, упомянутый британскими властями, в 2010-2012 годах руководил Национальным банком Украины, затем стал первым вице-премьером. После бегства Николая Азарова из страны Арбузов на месяц стал исполняющим обязанности главы правительства Украины. Арбузов уехал из страны в марте 2014-го, после чего поселился в Москве. В отношении него ввели санкции Евросоюза. Он находится в розыске по делу о растрате.

Андрей Клюев в разные годы работал в правительстве, руководил Советом национальной безопасности и обороны Украины, в 2014 году недолго возглавлял администрацию президента Украины. После Евромайдана против него возбудили дело о растрате. По данным украинских СМИ, Клюев уехал из Украины в Россию. В декабре 2016 года он выступил в суде в Москве, где рассматривали иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, просившего признать события 2014 года в Украине государственным переворотом. Клюев заявил в суде, что к гибели людей на майдане в Киеве причастны представители Грузии и стран Балтии (иск Олейника в итоге был удовлетворен). Клюев находится под санкциями Евросоюза.

Владимир Сивкович в марте-октябре 2010 года был вице-премьером в правительстве Азарова, затем работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его отстранили с поста замглавы СНБО после разгона акции Майдане в ноябре 2013 года. Сивковича заподозрили в превышении власти и служебных полномочий (вскоре все обвинения с него сняли). Окончательно ушел из СНБО в феврале 2014 года. «Украинская правда» пишет, что Сивкович уехал из Украины после Евромайдана.

В январе 2022 года министерство финансов США ввело санкции в отношении Владимира Сивковича вместе с еще тремя украинцами, которые, по мнению Вашингтона, по указанию России осуществляли «вредоносные действия» в Украине. Кроме него в санкционный список попали депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин и Тарас Козак, а также бывший депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Всех четверых власти США назвали «пешками ФСБ». В пресс-релизе ведомства говорилось, что в 2021 году Сивкович работал с агентурной сетью российской разведки и якобы пытался заручиться поддержкой Украины для того, чтобы официально передать Крым России в обмен на вывод пророссийских сил из Донбасса.

Представители России назвали заявление британского МИДа «чушью» и «анекдотом». Представители Украины сказали, что верят утверждениям Великобритании

МИД России отреагировал на заявление властей Великобритании меньше чем через час, глубокой ночью опубликовав своей ответ в соцсетях. «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — заявили в российском министерстве. МИД РФ призвал коллег из Великобритании «прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

В посольстве РФ в Лондоне призвали власти Великобритании «прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке». В диппредставительстве назвали «анекдотичным» заявление о том, что Россия собирается привести к власти в Киеве Евгения Мураева — «бывшего депутата Верховной Рады, который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности». В посольстве добавили, что Лондон разжигает антироссийские настроения, поскольку «в результате своей недальновидной линии» оказался «на обочине реальных дипломатических процессов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» назвала информацию британского МИДа «вбросом». По ее словам, британские власти распространили заявление в 1:30 ночи по Москве (в 22:30 по Лондону), «выбрав удачное, с их точки зрения, время». «Они считали, что мы не отреагируем и заранее разослали материал по средствам массовой информации… Мы отреагировали и будем реагировать», — заявила Захарова.

Представитель российского МИДа назвала действия британских коллег злонамеренной информационной агрессией. «То вторжение, то перевороты, то есть линейка расширяется для того, чтобы бесконечно поддерживать тему на плаву», — добавила Захарова.

[В информационной среде] идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать. Почему они это делают, для чего они это делают? Мы не исключаем проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций.

(цитата по ТАСС)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что верит заявлению британского МИДа, поскольку Россия не в первый раз попытается привести своих ставленников к власти в Украине. Пристайко отметил, что Евгений Мураев, которого британские власти объявили потенциальным ставленником Кремля, открыто высказывает пророссийские взгляды. «Он пытается обратиться к украинцам, которые все еще верят, что Советский Союз и Россия — это лучший путь развития для Украины», — сказал посол.

Украинский дипломат, комментируя возможное вторжение России в Украину, добавил: «Мы будем биться насмерть. К сожалению, погибнет много наших соотечественников, но мы постараемся забрать с собой столько россиян, сколько сможем».

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк уверен, что британский МИД «не сказал ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине». По его словам, «когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя бы и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей».

Михаил Подоляк назвал странными комментарии Евгения Мураева, которого британские власти объявили потенциальным ставленником Кремля. «Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России», — сказал представитель Офиса президента Украины.

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