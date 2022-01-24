Семьи западных дипломатов эвакуируют из Киева. НАТО перебрасывает корабли и авиацию в Восточную Европу Главное о событиях вокруг Украины

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Фрегат «Блас де Лесо» выходит из испанского порта Ферроль, чтобы присоединиться к постоянной группировке НАТО в Черном море. 22 января 2022 года Contacto / Zuma / Scanpix / LETA

Западные страны начали эвакуацию семей дипломатов из-за угрозы российского вторжения в Украину. Госдепартамент США заявил, что Россия может напасть в любой момент, и посоветовал своим гражданам покинуть украинскую территорию. С аналогичными рекомендациями выступил МИД Австралии. США, Великобритания и Австралия начали эвакуацию семей сотрудников своих посольств в Киеве. По данным «Би-би-си», Великобритания вывозит около половины персонала своего посольства. Министерство иностранных дел Германии предложило оплатить билеты родственникам дипломатов, если они захотят покинуть Украину.

Комментируя эвакуацию американских дипломатов, МИД Украины заявил, что считает такой шаг «преждевременным» и рассматривает его как «проявление чрезмерной предосторожности».

НАТО объявило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу. Члены альянса Дания и Испания отправили военные корабли и собираются перебросить истребители в Литву и Болгарию. Нидерланды также отправят два своих самолета F-35 в Болгарию в апреле. Франция заявила о готовности перебросить военных в Румынию. США дали понять, что готовы усилить свое военное присутствие в странах Восточной Европы, входящих в Североатлантический альянс.

По данным The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военных, а также кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европы. Если конфликт вокруг Украины еще больше обострится, контингент может быть увеличен до 50 тысяч человек.

В России пообещали ответить на увеличение американского контингента в Восточной Европе. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиление угроз», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение контингента НАТО в Восточной Европе приводит к росту «напряженности». По его словам, российские военные не могут игнорировать «подобные действия» со стороны НАТО.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что Украина готовит «наступление в Донбассе». По словам Дениса Пушилина, Киев подтягивает к линии соприкосновения войска и технику, в том числе системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Он утверждает, что с украинской стороны у линии соприкосновения уже на протяжении трех с половиной месяцев находятся около 129 тысяч военных. В ДНР также располагают сведениями о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов в Донбассе, рассказал Пушилин. В Кремле считают, что угроза наступления Украины в Донбассе «очень высока».

Курс рубля падает. 24 января в ходе торговой сессии на Московской бирже курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку в 79 рублей. Евро стал дороже 89 рублей. Последний раз европейская валюта так дорожала в мае 2021 года. Официальный курс доллара вырос до 77,36 рубля (+67 копеек), курс евро на 25 января — 87,59 рубля (+68 копеек). На фоне падения курса рубля Банк России на неопределенный срок приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в заявлении регулятора.

Евросоюз выделит Украине 1,2 миллиарда евро в рамках чрезвычайной финансовой помощи. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли 21 января, по ее словам, для оценки ситуации в стране, «созданной агрессивными действиями России». «Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта [в стране]», — сказала председатель ЕК. Она сообщила, что вскоре комиссия начнет работу над второй, более долгосрочной программой помощи «для поддержки усилий по модернизации страны».

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