США эвакуируют из Киева семьи своих дипломатов. Эвакуацию начал и МИД Великобритании

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Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения, сообщается на сайте ведомства.

По этой же причине дипломаты рекомендовали гражданам США отказаться от поездок в Украину. Американские власти считают, что Москва может напасть на Киев в любой момент, поэтому в случае эскалации США не смогут эвакуировать своих граждан из Украины.

В Госдепе подчеркнули, что американское посольство продолжает свою работу в Киеве. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и основной дипломатический персонал остаются в стране, обязательная эвакуация распространяется только на членов семей госслужащих.

Обновлено. Министерство иностранных дел Великобритании эвакуирует около половины персонала своего посольства в Киеве, пишет «Би-би-си» со ссылкой на неназванных официальных лиц. МИД Украины назвал эвакуацию западных дипломатов «преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности».

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Ранее газета The New York Times сообщала, что в начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников. По данным издания, из посольства в Киеве и консульства в Львове уехали в общей сложности около 50 человек. В МИД РФ в ответ на публикацию заявили, что «посольство России в Киеве работает в штатном режиме».

22 января немецкий таблоид Bild сообщил, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства ФРГ в Украине. Официально в министерстве сообщили, что не рассматривают «никаких мер по сокращению численности сотрудников посольства и [вывозу] членов их семей».

С осени 2021 года на Западе обсуждается возможность российского вторжения на территорию Украины. СМИ сообщали, что Россия стягивает войска к украинской границе. США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.

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