Глава ДНР заявил, что Украина готовит «наступление в Донбассе»

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью «России 1» о подготовке Украиной наступления в Донбассе.

«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины — это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, к границам подтянуты системы залпового огня «Ураган» и «Смерч», прибыли иностранные журналисты «и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

Кроме того, сообщает ТАСС, Пушилин заявил, что у «линии соприкосновения» с украинской стороны находятся около 129 тысяч украинских военных. «Это то, что мы видим, и это те, которые не попадают под ротационные количественные изменения. Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно», — сказал он.

Также, по словам Пушилина, в ДНР располагают сведениями о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов в Донбассе. В частности, заявил он, в регион направлены «наиболее оголтелые радикалы, я имею в виду ».

В ДНР, заверил Пушилин, пока не готовятся идти в наступление.

Западные страны последние несколько месяцев сообщают об увеличении численности российских военных в приграничных с Украиной районах, видя в этом возможную подготовку к вторжению. Россия планы военной операции отрицает, заявляя, что у границы проходят учения.

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