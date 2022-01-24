Пентагон предложил Байдену отправить в страны Балтии и Восточной Европы до 50 тысяч американских военных
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Президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также корабли и самолеты в странах Балтии и Восточной Европы на фоне опасений, что Россия может начать вторжение в Украину.
Как сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники, 22 января представители министерства обороны США представили Байдену несколько вариантов размещения войск у границ России.
Эти варианты подразумевают отправку в страны Восточной Европы от одной до пяти тысяч военных с возможностью увеличения численности группировки в десять раз, если ситуация ухудшится. Пока что ни один из вариантов не предусматривает размещение войск в Украине.
Как ожидается, Джо Байден примет решение об отправке войск в ближайшую неделю.
С осени 2021 года Россия разместила на границе с Украиной около 100 тысяч военных. Западные страны допускают, что Россия может начать вторжение в Украину, официальная Москва это отрицает. Власти РФ объясняют перемещение российских войск учениями и заявляют, что не собираются ни на кого нападать. В США опасаются, что Россия использует «спекулятивные объяснения и оправдания», чтобы пересечь границу с Украиной.
17 января газета The New York Times сообщила, что в начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников. Спустя несколько дней, 23 января, Госдепартамент США сообщил, что предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.