Страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Страны-члены НАТО направили дополнительные силы в Восточную Европу, сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Так, Дания отправила фрегат в Балтийское море и собирается перебросить четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет военные корабли для усиления группировки НАТО и рассматривает возможность отправки своих истребителей в Болгарию.

Нидерланды уже решили перебросить в апреле в Болгарию два своих истребителя F-35. Франция выразила готовность перебросить военных в Румынию. США также дали понять, что готовы усилить свое военное присутствие в странах Восточной Европы, входящих в Североатлантический альянс.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для своей защиты и защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, даст адекватный ответ в случае наращивания военной группировки США в странах Балтики и Восточной Европы.

«Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», — сказал он.

Газета The New York Times 22 января сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить несколько тысяч американских военных, а также корабли и самолеты в странах Балтии и Восточной Европы на фоне опасений, что Россия может начать вторжение в Украину.

С осени 2021 года Россия разместила на границе с Украиной около 100 тысяч военных. Страны Запада допускают, что Россия может начать вторжение в Украину, власти РФ это отрицают, объясняя переброску войск учениями.

США и Великобритания на фоне обострения ситуации вокруг Украины объявили, что эвакуируют часть сотрудников посольств и членов их семей из Киева.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!